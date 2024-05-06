Сигналы кошачьих усов: как понять, что ваша мурлыка испытывает боль

Почему торчащий ус вверх у кошки – это плохой признак

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Усы у кошек — это не просто украшение, хотя, несомненно, они добавляют каждому мурлыке обаяния. На самом деле они играют важную роль в ориентации, охоте и определении температуры и пригодности еды для употребления.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Функции кошачьих усов.

Ориентация на местности. Усы помогают кошкам ориентироваться в пространстве, позволяя им оценивать ширину проходов и определять препятствия в темноте.

Определение температуры и свежести пищи. Кошачьи усы позволяют мурлыке понимать, насколько свежая и подходящая для еды пища перед ней.

Чувствительность к изменениям окружающей среды. Усы могут улавливать потоки воздуха, тепловые волны, колебания атмосферного давления и влажности.

Закрученные вверх усы, могут быть тревожным сигналом. Если усы прокручиваются вверх на концах, то это симптом того, что мурлыка испытывает боль. В таком случае, лучше обратиться к ветеринару.