Сигналы кошачьих усов: как понять, что ваша мурлыка испытывает боль

Усы у кошек — это не просто украшение, хотя, несомненно, они добавляют каждому мурлыке обаяния. На самом деле они играют важную роль в ориентации, охоте и определении температуры и пригодности еды для употребления.
Функции кошачьих усов.
Ориентация на местности. Усы помогают кошкам ориентироваться в пространстве, позволяя им оценивать ширину проходов и определять препятствия в темноте.
Определение температуры и свежести пищи. Кошачьи усы позволяют мурлыке понимать, насколько свежая и подходящая для еды пища перед ней.
Чувствительность к изменениям окружающей среды. Усы могут улавливать потоки воздуха, тепловые волны, колебания атмосферного давления и влажности.
Закрученные вверх усы, могут быть тревожным сигналом. Если усы прокручиваются вверх на концах, то это симптом того, что мурлыка испытывает боль. В таком случае, лучше обратиться к ветеринару.
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