Это не решит проблему: челябинцы раскритиковали идею о запрете продажи алкоголя в праздники

Челябинцы выступили против запрета продажи алкоголя в майские праздники

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Предложение депутата Госдумы Бийсултана Хамзаева о запрете продажи алкоголя в майские праздники встретило негативную реакцию среди жителей Челябинска.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В опросе большинство участников выразило своё несогласие с этой инициативой, рассматривая её как попытку депутата привлечь к себе внимание общественности, а не как меру, направленную на реальное улучшение общественной безопасности или здоровья граждан.

Исходя из истории подобных инициатив, мнения разделились: одни считают, что такие меры могут временно снизить уровень общественных беспорядков, другие — что это приведёт к снижению акцизных сборов в бюджет, что может негативно сказаться на его исполнении.

Некоторые опрошенные указали на то, что запреты не решат проблему злоупотребления алкоголем в праздничные дни, и предложили вместо этого работать над повышением культуры празднования, сообщает kursdela.biz.

Интересный аспект поднял юрист Игорь Липатников, который предоставил пример из прошлого, когда председатель правительства Челябинской области Комяков связывал дефицит бюджета с недобором акцизов на алкоголь, вызванным снижением его потребления. Липатников выразил сомнение в целесообразности подобных высказываний, указывая на возможные манипуляции с налоговыми отчётами среди предпринимателей.