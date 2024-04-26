Низкая цена, удалённое заселение и другие особенности сдаваемой квартиры, которые должны насторожить

Перед заключением договора аренды требуйте выписку из ЕГРН, призвал риелтор

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Квартирные мошенники часто ловят своих жертв предложениями жилья в аренду по привлекательно низкой цене, сообщил руководитель агентства недвижимости Maxima Максим Юсов. Он объяснил изданию Regions, как не попасть впросак в этом щепетильном деле.

Фото: МВД Медиа by Евгений Карташов is licensed under Public domain

"То есть они выставляют квартиру для аренды на 20-30% ниже рынка. И нередко они не отвечают на звонки, только принимают SMS или связываются в мессенджерах и соцсетях", — уточнил риелтор.

Не вздумайте заселяться удалённо, призвал он. Обязательно посмотрите и само жилище, и документы на него, в том числе выписку из ЕГРН.

"По поводу выписки из Единого государственного реестра недвижимости мошенники зачастую говорят, что её долго заказывать, ищут другие отговорки, — предупредил Юсов. — В действительности это делается через "Госуслуги" в течение минуты — очень легко и быстро".

Инвестиционный брокер по недвижимости Наталья Найденкова рассказала о таком ещё недавно широко распространённом способе обмана, как предоставление информационных услуг. Аферисты завлекают к себе в офис объявлениями о сдаваемых на сказочных условиях квартирах, берут деньги и дают адреса.

"Когда же обманутый арендатор пытается выяснить, в чём дело, или забрать деньги, ему говорят, что договор подразумевает только передачу данных, а за их качество агентство ответственности не несёт", — пояснила эксперт.

Не нужно посещать никакие офисы, только просмотр квартиры, в которой вы хотите поселиться, настоятельно посоветовала она.

Другие варианты обмана — чёрные риелторы с поддельными документами, собственники, меняющие замки после получения денег — встречаются куда реже, хотя тоже возможны, заключила Найденкова.