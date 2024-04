Открытие дачного сезона: "Ингосстрах" рассказал о страховании загородной недвижимости и необычных случаях

С наступлением тёплых дней многие предпочитают провести выходные за пределами города, наслаждаясь природой и убегая от городского шума. Тем не менее, владельцы дач могут столкнуться с различными трудностями после зимы, включая повреждения кровли, протечки и даже кражи. Компания "Ингосстрах" поделилась результатами страхования дач за 2023 год и привела примеры необычных страховых случаев.

Фото: unsplash.com by Olu Eletu is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication