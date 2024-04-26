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Открытие дачного сезона: "Ингосстрах" рассказал о страховании загородной недвижимости и необычных случаях

"Ингосстрах" рассказал о необычных случаях страхования загородной недвижимости

Страхование

С наступлением тёплых дней многие предпочитают провести выходные за пределами города, наслаждаясь природой и убегая от городского шума. Тем не менее, владельцы дач могут столкнуться с различными трудностями после зимы, включая повреждения кровли, протечки и даже кражи. Компания "Ингосстрах" поделилась результатами страхования дач за 2023 год и привела примеры необычных страховых случаев.

"Ингосстрах" рассказал о необычных случаях страхования загородной недвижимости
Фото: unsplash.com by Olu Eletu is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В прошлом году компания "Ингосстрах" обработала около 2,5 тысячи страховых случаев по загородной недвижимости и выплатила клиентам более 680 миллионов рублей. Самая большая выплата составила 33,9 миллиона рублей за ущерб жилому дому в результате пожара. Наименьшая выплата — 665,5 рублей — была произведена за повреждение кровельного материала из-за сильного ветра.

Среди необычных случаев — выплата более 230 тысяч рублей за гараж, повреждённый автомобилем в Московской области, и компенсация в 33 тысячи рублей за мебель, испорченную кошкой, которая проникла в дом. В другом случае было выплачено 22 тысячи рублей за ремонт фонарного столба, сломанного под тяжестью снега.

Руководитель управления урегулирования убытков по индивидуальным программам в "Ингосстрахе" Николай Цветницкий порекомендовал владельцам оформить полис страхования для защиты своих дачных участков от непредвиденных ситуаций.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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