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Вы не поверите, как собаки понимают свои размеры: удивительные результаты нового исследования

Понимают ли собаки, какого они размера

1:31
Зоосфера » Собаки

Исследование 2019 года было направлено на понимание, насколько собаки осознают свои размеры. В эксперименте ученые выяснили, что собаки могут оценивать свое пространство, ориентируясь на свои размеры. В помещении были размещены отверстия различных размеров: одно меньше размера собаки, другое соответствовало размеру, а третье было больше.

Понимают ли собаки, какого они размера
Фото: Wikipedia by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ученые наблюдали, как долго собакам нужно, чтобы решиться пройти через каждое отверстие, и обнаружили, что животные замедлялись перед узкими проходами, в то время как более широкие проходили без колебаний. Это может свидетельствовать о когнитивном процессе, связанном с осознанием своего размера, хотя результаты также могут отражать жизненный опыт собак.

С другой стороны, возможно, что собаки просто учатся определять, сквозь какие отверстия они могут пройти, основываясь на предыдущем опыте, а не на истинном осознании своих размеров. Однако нельзя исключать, что обучение и дрессировка могут улучшить способность собак к осознанию своего тела.

Например, участники аджилити развивают способности, такие как маневрирование задним ходом, проход между ног человека, и другие упражнения, которые помогают лучше координировать свои движения.

Дрессировка помогает собакам быть более осведомленными о расположении своих задних лап, что снижает вероятность наступать на ноги людей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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