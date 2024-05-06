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Олег Артюков
Электромобили уронили мировой спрос на бензин

Электромобили повлияют на спрос на бензин во всём мире

3:53
Экономика

В текущем году мировой спрос на бензин может упасть в два раза, что повлияет на прибыльность нефтеперерабатывающих заводов. Эксперты предполагают, что причиной этого станут электромобили. Хотя это не объясняет уменьшение запасов топлива в США до начала пикового сезона потребления и повышение цен на бензоколонках.

Электромобили повлияют на спрос на бензин во всём мире
Фото: commons.wikimedia.org by Julian Herzog is licensed under GNU Free Documentation License

Компания Wood Mackenzie прогнозирует, что рост спроса ограничится 340 тысячами баррелей в сутки и достигнет 26,5 миллионов б/с, в то время как в 2023 году рост составлял 700 тысяч б/с. Rystad Energy прогнозирует спрос на уровне 26 миллионов б/с в 2024 году, сообщает издание "Нефть и капитал".

Китай, согласно прогнозам CNPC, увеличит потребление топлива на 1,3%, до 165,1 миллиона тонн (3,8 миллиона б/с). В Sinopec ожидают роста на 1,7%, до 182 миллионов тонн.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что доля продаж электромобилей составит 45% в Китае, около 25% в Европе и более 11% в США.

В Индии, где транспорт пока не электрифицирован, спрос на автомобильное топливо приближается к рекорду в 39,2 миллиона тонн (908 тысяч б/с).

Министерство энергетики США рассчитало, что спрос на топливо в стране снизился до 8,94 миллиона б/с в 2023 году и не изменится в текущем году, что приведет к сокращению прибыли НПЗ.

В Европе ожидается рост спроса на бензин на 50 тысяч б/с, или на 2,3% в 2024 году, до 2,19 миллиона б/с.

Африка увеличит мировую нефтепереработку на 300 тысяч б/с благодаря новому заводу Dangote в Нигерии. Это также окажет давление на маржу европейской переработки, поскольку НПЗ сможет удовлетворить большую часть потребностей африканских стран в топливе, вытеснив европейских поставщиков. Однако у нигерийского НПЗ есть серьёзные проблемы с сырьём.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин сейчас находится с визитом во Франции, где он провёл переговоры не только с руководством этой страны, но и Евросоюза.

По итогам переговоров председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для предотвращения введения ограничительных мер со стороны ЕС Китай должен самостоятельно уменьшить объёмы своего экспорта.

Она отметила, что рынок ЕС переполнен китайской продукцией, получающей государственные субсидии, включая электромобили и стальные изделия, в то время как китайское правительство продолжает поддерживать свои отрасли промышленности на фоне стагнации внутреннего спроса.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что мировое сообщество не в состоянии вместить избыток товаров из Китая. Поэтому она считает, что китайское правительство найти решение проблемы избыточного производства.

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия стремится к равноправному доступу на рынки ЕС и готова использовать все доступные средства защиты для достижения этой цели.

В прошлом году Еврокомиссия начала расследование в отношении субсидий, предоставляемых китайским производителям электромобилей, что было расценено в Пекине как проявление протекционизма.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай евросоюз
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