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Сортавала: разрушенные дороги и заброшенные районы вне туристических маршрутов

Туристка из России съездила в Карелию и рассказала о запустении и разбитых дорогах

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Туризм

Российская путешественница посетила Сортавалу в Карелии и поделилась своими наблюдениями о состоянии города вне основных туристических троп. В своём отзыве для ресурса "Тонкости туризма", опубликованном на платформе "Дзен", она упомянула, что несмотря на появление современных магазинов, фонтанов и площадей, облик города вдали от туристических маршрутов оставляет желать лучшего. Дороги разбиты, а здания разрушаются.

Туристка из России съездила в Карелию и рассказала о запустении и разбитых дорогах
Фото: commons.wikimedia.org by Ninaras is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Туристка особо подчеркнула, что улучшения инфраструктуры касаются только районов, популярных среди туристов, в то время как коренные жители сталкиваются с недостатком социальных и развлекательных возможностей, вынуждены передвигаться по повреждённым дорогам и жить в аварийном жилье. В связи с этим она выразила разочарование по отношению к политике местных властей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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