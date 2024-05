В Германии снова раздувают "антироссийскую истерию"

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о возможности России атаковать страны НАТО через пять-восемь лет.

Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic