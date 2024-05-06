В Германии снова раздувают "антироссийскую истерию"

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о возможности России атаковать страны НАТО через пять-восемь лет.
Писториус сослался на предупреждения "военных экспертов" для обоснования своих прогнозов. Цель Берлина, по его словам, заключается в сдерживании. Писториус уже делал подобные прогнозы ранее, указывая на необходимость быть готовыми ко всему.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Германия использует страшилку о русском медведе для отвлечения внимания населения от экономических и социальных проблем.
Президент РФ Владимир Путин ранее объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой. В то же время Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ и выражает обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Сегодня объявлено о проведении ракетных учений по отработке применения тактического ядерного оружия.
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