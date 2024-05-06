Так ли полезны супы, как учат нас бабушки и мамы? Диетолог развеяла миф о пользе первых блюд

Действительно ли супы так полезны, как учит нас старшее поколение? Диетолог Полина Журавлёва вовсе в этом не уверена, более того, в беседе с корреспондентом Общественной Cлужбы Новостей она заявила, что от супов лучше вообще отказаться.
Переваренные овощи в сочетании с жирным бульоном — не самый полезный вариант, более того, такой суп даже вреден. И если совсем отказаться от первого блюда, то ничего страшного не произойдёт.
"Не все супы обладают такими полезными качествами, о которых вы с детства наслышаны. Часто суп — совершенно бесполезное блюдо", — пояснила эксперт.
Журавлева напомнила, что организм должен получать белок, углеводы, жиры и клетчатку. Поэтому так важно включать рацион мясо, овощи и фрукты, а также воду. В каком порядке эти продукты будут потребляться — совершенно не важно.
По мнению диетолога, польза супа преувеличена, а самая важная жидкость для организма — чистая вода.
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.