Так ли полезны супы, как учат нас бабушки и мамы? Диетолог развеяла миф о пользе первых блюд

Диетолог Журавлёва назвала супы бесполезным блюдом

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Действительно ли супы так полезны, как учит нас старшее поколение? Диетолог Полина Журавлёва вовсе в этом не уверена, более того, в беседе с корреспондентом Общественной Cлужбы Новостей она заявила, что от супов лучше вообще отказаться.

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Переваренные овощи в сочетании с жирным бульоном — не самый полезный вариант, более того, такой суп даже вреден. И если совсем отказаться от первого блюда, то ничего страшного не произойдёт.

"Не все супы обладают такими полезными качествами, о которых вы с детства наслышаны. Часто суп — совершенно бесполезное блюдо", — пояснила эксперт.

Журавлева напомнила, что организм должен получать белок, углеводы, жиры и клетчатку. Поэтому так важно включать рацион мясо, овощи и фрукты, а также воду. В каком порядке эти продукты будут потребляться — совершенно не важно.

По мнению диетолога, польза супа преувеличена, а самая важная жидкость для организма — чистая вода.