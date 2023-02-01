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Ольга Лебедева

Отважный президент Литвы призвал НАТО не бояться "российских красных линий"

Мир

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО усилить балансирование на грани войны в Украине, поставляя Киеву истребители западного производства и ракеты дальнего радиуса действия. Москва отреагировала, предположив, что он "не учел потенциальные последствия".

Отважный президент Литвы призвал НАТО не бояться "российских красных линий"

"Я видел много красных линий… которые не были проведены нами, демократическими государствами, — сказал литовский лидер в интервью государственному телеканалу LRT (его вещание запрещено на территории РФ). — Террористическое государство Россия пытается привлечь их, используя страх и угрозы”.

При этом глава Литвы высоко оценил все случаи, когда НАТО пересекало ”российские красные линии", например, давая зеленый свет поставкам основных боевых танков западного производства на Украину:

"Границы существуют только в наших головах и могут быть проигнорированы", — заявил литовский президент.

Удивительно, насколько воинственную позицию занимают политики прибалтийских стран, не имеющих собственных военных мощностей и потому во всем полагающихся на НАТО, от которого полностью зависят. Не поэтому ли они являются самыми ярыми сторонниками вооружения Украины? Может, им за это как-то отдельно приплачивают?

Москва не удивлена

Очередную воинственную ересь прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, страны Балтии вместе с Польшей "по-видимому, готовы сделать все, чтобы спровоцировать ещё большую конфронтацию и, вероятно, не задумываются о последствиях”.

"Печально”, что страны, которые служат локомотивами всех европейских процессов, не действуют, чтобы уравновесить такое влияние", — добавил он.

Эскалация будет нарастать

Впрочем, удивляться тут особо нечему, ведь доноры Украины уже давно участвуют в опосредованной войне против России. Ранее российские официальные лица неоднократно указывали на это, предупреждая, что кризис может распространиться за пределы Украины и стать ядерным, если эскалация, стараниями Западных спонсоров Киева, будет продолжаться.

Не исключено, что в скором времени Киев выпросит-таки у своих покровителей истребители и ракеты дальнего радиуса действия после того, как они согласились поставить танки. Напомню, что министр обороны Алексей Резников попросил эти системы во время встречи на американской авиабазе Рамштайн в Германии две недели назад, но запрос пока завис.

Однако, украинские СМИ вчера (31 января) уже сообщили со ссылкой на заявление представителя национальных вооруженных сил Юрия Игната французским изданиям, что "в долгосрочной перспективе Киев использует для своей обороны до 200 современных боевых самолетов".

"Lockheed Martin F-16 является наиболее вероятным кандидатом на замену истребителей советского производства", — сказал Игнат.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нато литва украина дмитрий песков
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