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Ольга Лебедева

"Посещение чёртова диктатора дорого нам обойдётся": читатели Daily Mail о визите Зеленского в Лондон

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 февраля, прибыл с визитом в Лондон. У него здесь намечена обширная программа.

"Посещение чёртова диктатора дорого нам обойдётся": читатели Daily Mail о визите Зеленского в Лондон

По данным британских СМИ, украинского президента в Букингемском дворце примет король Карл III. Кроме того, он проведёт переговоры с премьер-министром страны Риши Сунаком, выступит с речью перед парламентом и понаблюдает за учениями украинских солдат на британских военных базах.

Удивительно, но о намерении главы Незалежной съездить в Туманный Альбион официальный Киев ничего не сообщал. А вот британский премьер встрече, кажется, очень рад:

"Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решимости и борьбы его страны, а также свидетельством нерушимой дружбы между нашими двумя странам", — говорится в заявлении Сунака (цитата Reuters).

Рядовые же британцы, по крайней мере те, кто читает Daily Mail, восторга главы своего правительства не разделяют:

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Впрочем, мнение британцев никого не интересует — власти упорно гнут "вашингтонскую" линию. Буквально вчера, выступая перед Конгрессом, президент США Джо Байден в очередной раз повторил, что поддержка Украины будет продолжаться "столько, сколько потребуется". И уже сегодня, как предаёт Sky News, Сунак с Зеленским "обсудят поддержку Великобритании Украине, начиная с немедленного увеличения количества военной техники, отправляемой в страну", а ещё британский премьер будет обещать "усиление долгосрочной поддержки".

"Вскоре после приземления Зеленского Великобритания объявила о дальнейших российских санкциях, в том числе против шести организаций, поставляющих России военную технику, такую как беспилотники, а также девяти организаций, связанных с "гнусными финансовыми сетями", помогающими поддерживать "богатство и власть среди кремлевских элит", заявило правительство", — пишет Sky News.

Кроме того, по словам Риши Сунака, Британия готова обучать военному делу украинских военных "от солдат до морских пехотинцев и пилотов истребителей", да и вообще "гарантирует, что Украина будет иметь вооруженные силы, способные защищать свои интересы в будущем".

"Это также подчеркивает нашу приверженность не только предоставлению военной техники в краткосрочной перспективе, но и долгосрочное обязательство стоять плечом к плечу с Украиной на долгие годы", — цитирует слова британского премьера Daily Mail, уточняя, что "за последние шесть месяцев в Великобритании прошли обучение около 10 000 украинских новобранцев".

Начиная с прошлой недели, британские военные инструкторы начали обучать бойцов ВСУ управлять танками Challenger 2, которые Лондон намерен отправить Киеву.

Читатели Daily Mail в недоумении:

"Королевские ВВС и Королевская армия не могут обучить наши собственные экипажи быстрых реактивных самолетов. Риши уничтожил все наши реактивные тренажеры Tucano и Hawk, чтобы сэкономить деньги, так чему именно мы обучаем этих пилотов?", — интересуется Wokemadness.

Британцы не любят Зеленского. Очень

Судя по комментариям под статьей Daily Mail, рядовым британцам украинский лидер очень даже, мягко говоря, несимпатичен:

"Он должен быть в Москве, вести переговоры о прекращении огня, а не просто быть упрямым, когда миллионы его соотечественников умирают, а города и поселки полностью разрушены. Колоссальная ошибка суждения со стороны Великобритании" (SussexRoyal, Chichester, United Kingdom).

"Зеленский забеспокоился, что Великобритания может дать Турции деньги, которые он хочет, и что вся информация о землетрясениях, а не о нём, поэтому он посещает Великобританию и другие страны, чтобы убедиться, что он не забыт, и глупый Риши попал в ловушку, поскольку он даст ему то, что он хотел. хочет, а затем говорит британскому народу, что у него нет денег на NHS" (premierman, Brighton, United Kingdom).

 

скрин Daily Mail, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик
скрин Daily Mail, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик
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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы великобритания владимир зеленский
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