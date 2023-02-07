Кто не спрятался, тот стал солдатом: в Британии начался "сезон охоты" на украинских беженцев

Европейские союзники с готовностью откликнулись на просьбу Киева вернуть домой потенциальных солдат ВСУ, спрятавшихся после начала СВО в их странах. Не оценивших предложенной им великой чести сложить буйные головы в борьбе с "клятыми москалями" патриотов Украины начали, в буквальном смысле слова, отлавливать в Британии.

Портал Southfront опубликовал письмо, полученное одним из граждан Соединённого Королевства, который в самом начале "исхода украинцев из Незалежной" стал участником правительственной программы "Дома для Украины" и приютил молодую пару беженцев.

"30 января он получил официальное письмо от Министерства по вопросам равноправия, жилищного строительства и по делам общин. Хозяин должен был предоставить следующую личную информацию о своих гостях:

если ли среди беженцев есть мужчина (ы) в возрасте 18 лет и старше;

их фамилия, имя, отчество, возраст и паспортные данные;

если мужчина покинул место жительства, где он сейчас может находиться;

любая другая доступная информация".

В свою очередь, беженцы, как указано в документе, должны добровольно явиться в посольство Украины, чтобы "индивидуально указать свои личные данные" (читай: для получения повестки).

Что это значит?

Мобилизационный ресурс в Украине резко сокращается. ВСУ — и это отнюдь не секрет — мобилизуют людей из старших возрастных групп, с хроническими заболеваниями, не служивших в армии. В общем, "метут" всех подряд, до кого удаётся дотянуться. Но всё равно нужного (или желаемого) количества новобранцев собрать не удаётся.

Судя по тому, что британские власти озаботились вдруг украинцами, осевшими на территории страны, киевский режим начал искать новых солдат среди уехавших за границу граждан Украины, чтобы пополнить ими изрядно поредевшие ряды ВСУ, "укомплектовать" их для широко разрекламированного "весеннего наступления".

Ко всему прочему, такие новобранцы могут удешевить обучение, проводимое зарубежными инструкторами: украинцы, за которыми в настоящее время охотится посольство, могут быть мобилизованы и сразу же направлены в британские лагеря подготовки экипажей танков Challenger 2, например. Таким образом, эти "пойманные" беженцы будут мобилизованы и обучены обращению с техникой НАТО, которая потом поедет на Украину.

А действительно: зачем тратить деньги на логистику транспортировки мобилизованных украинцев для обучения в Европу, если там уже есть достаточное количество украинских мужчин старше 18 лет? Закончатся эти — подоспеет новая волна. Не зря же в Незалежной снизили возраст постановки на воинский учёт на год — до 16 лет. В благополучной Европе подрастают украинские мальчики…

Впрочем, по данным российских военных, 17-летние солдаты уже брошены Киевом в мясорубку в Донбассе.

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