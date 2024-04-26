Приумножайте свой капитал с умом: названы лучшие криптовалюты для инвестирования

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Лучшие криптовалюты для инвестирования в 2024 году

1:49
Экономика

В мире криптовалют непрерывно развиваются новые технологии и проекты, что делает выбор инвестиционных активов более сложным. В этой статье мы рассмотрим 2 криптовалюты, которые, по нашему мнению, обладают высоким потенциалом для инвестирования в 2024 году.

Лучшие криптовалюты для инвестирования в 2024 году
Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Биткойн (Bitcoin)

Биткойн остается неоспоримым лидером среди криптовалют и, вероятно, будет оставаться таковым в ближайшем будущем. Статус цифрового золота и ограниченное предложение (21 миллион монет) делают его привлекательным активом для инвесторов, особенно в периоды геополитической нестабильности и инфляции. Рост институционального интереса к биткойну, в том числе со стороны крупных финансовых институтов и компаний, также подтверждает его статус надежного актива. Ожидается, что дальнейшее расширение использования биткойна в качестве средства платежей и хранения стоимости поддержит его рост в будущем.

2. Эфириум (Ethereum)

Эфириум, вторая по капитализации криптовалюта после биткойна, представляет собой платформу для создания децентрализованных приложений и смарт-контрактов. С его помощью можно разрабатывать и запускать различные блокчейн-проекты, что делает его ключевым игроком в мире децентрализации и цифровой экономики. Недавние обновления, такие как переход на Ethereum 2.0 с механизмом Proof of Stake улучшат эффективность сети. Эти факторы делают эфириум привлекательным для инвестирования, особенно для тех, кто ищет возможности в области децентрализованных финансовых услуг (DeFi) и неподконтрольных правительству приложений.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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