Новая геополитика, Украина и конец гегемонии США — основные моменты интервью Лаврова

Москва вовлечена в геополитическую борьбу с Вашингтоном, и кризис на Украине — передний край этой борьбы. Так охарактеризовал ситуацию на мировой арене глава МИД РФ Сергей Лавров во время большого интервью телеканалу "Россия 24" и информагентству РИА Новости, подчеркнув, что страны Запада, лишённые США "любого подобия независимости" "не заинтересованы в прекращении военных действий".

О чём говорил Лавров, отвечая на вопросы журналистов

Украина — эпицентр геополитической битвы

Глава российской дипломатии напомнил недавнее выступление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что цель коллективного Запада — санкциями нанести ущерб России, чтобы вызвать "десятилетие регресса”:

"Мы находимся в центре геополитической битвы. В этом нет никаких сомнений”, — сказал Лавров, подчеркнув, что российские солдаты, воюющие на Украине, являются героями, чьи "деяния направлены на будущее человечества, в котором не будет условий для полной гегемонии США”.

Вера США в свою исключительность

"США подчинили европейских политиков, отняв последние остатки независимости у ЕС. Тот вид "демократии”, который они защищают, сводится к праву для них навязывать другим, как демократия должна выглядеть".

По словам Лаврова, Вашингтон оказывает давление на другие страны, чтобы те выполняли его приказы, не предлагая никаких льгот за соблюдение установленных им правил и угрожая наказанием любым инакомыслящим. Он назвал этот подход "вершиной прагматизма, но также и цинизма”.

Дипломат особо отметил, что ядром внешней политики США является пресловутая "американская исключительность" и вера "града на холме" в свою "непогрешимость и превосходство”.

"Конфликт на Украине продолжает бушевать, потому что западные страны во главе с США отказываются останавливаться, пока не придут к выводу, что устранили угрозы своей гегемонии. Именно поэтому Киеву запретили стремиться к миру с Москвой, — уверен Сергей Лавров. — Никто не возражал, когда президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил переговоры с Россией. Никто не ругал его, когда он вдруг заявил, что он не понимает, кто принимает решения в России и с кем ему следует разговаривать”.

Глава МИД предположил, что Зеленскому, вероятно, стыдно за то, что Запад контролирует и манипулирует им, и он прибегает к психологической проекции.

ОДКБ и следующий кандидат на заклание

Когда Лаврова спросили, какую страну следующей после Украины попытаются превратить в "антироссийскую", он ответил, что Молдавия может претендовать на эту роль из-за личности ее президента Майи Санду.

"Санду была поставлена у руля страны с помощью специфических методов, которые были далеки от свободы и демократии. У нее румынское гражданство, она готова объединить Молдавию с Румынией и сделать практически все, лишь бы страна, которой она руководит оказалась в НАТО".

Лавров напомнил, что некоторое время назад подобие сегодняшней Украине и, не исключено, завтрашней Молдавии, западные кукловоды пытались сделать из Грузии стараниями теперь уже бывшего президента Михаила Саакашвили. Но этой стране повезло — нынешнее правительство в Тбилиси на первое место поставило национальные интересы.

"У России не было и нет намерения просить своих союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о военной помощи на Украине, — заявил Лавров. — У нас есть всё необходимое для достижения целей специальной военной операции, чтобы положить конец этой войне, которую Запад начал с помощью киевского режима после государственного переворота 2014 года на Украине”, — подчеркнул глава российской дипломатии.

Взгляд Китая на глобализм, разработанный США

Лавров назвал нынешние российско-китайские отношения самыми сильными за всю историю, подчеркнув, что в отношениях между двумя странами "нет ограничений и вопросов, запрещенных для обсуждения”.

"И Москва, и Пекин просто хотят продолжать национальное развитие в рамках существующих норм международной торговли”. "Китай побеждает Америку на ее собственной территории по ее собственным правилам. Именно поэтому США отказываются от экономических принципов, которые они распространили по всему миру и извлекли из них выгоду в прошлом". "В глазах Москвы нынешняя форма глобализации больше не имеет положительных черт. Мы поняли это раньше, потому что были первыми, кто принял удар”. "Россия была менее погружена, чем Китай, в глобальную финансовую систему, находящуюся под влиянием США, и другие механизмы, которыми сейчас злоупотребляет Вашингтон".

Китаю, по оценке главы МИД РФ, потребуется некоторое время, чтобы уменьшить свое участие в этих механизмах и создать альтернативные инструменты для защиты своих интересов, но он движется в этом направлении.

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