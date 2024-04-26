В Туапсинском районе полностью сгорело здание гостиницы "Аква Вилла" — пострадавших нет

В Туапсинском районе сгорел гостевой дом "Аква Вилла"

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В гостинице "Аква Вила" в Туапсинском районе Краснодарского края возник пожар, погибших и пострадавших нет, сообщило РИА Новости со ссылкой на ситуационный центр района.

Фото: commons.wikimedia.org by 23vladimir is licensed under public domain

Источник уточнил, что в результате инцидента полностью сгорело здание гостиницы "Аква Вилла", а также хозяйственные постройки".

Нав видео, опубликованном Телеграм-каналом SHOT, видны огромные клубы чёрного дыма, поднимающиеся от охваченного огнём здания.

По данным краевого ГУ МЧС, открытое горение в гостинице, расположенной в урочище Широкая Щель в п. Пляхо, недалеко от Лермонтово, было ликвидировано в 14.29. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в пятницу в Туапсе произошло землетрясение магнитудой в 3 балла.