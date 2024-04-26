В Туапсинском районе полностью сгорело здание гостиницы "Аква Вилла" — пострадавших нет

В гостинице "Аква Вила" в Туапсинском районе Краснодарского края возник пожар, погибших и пострадавших нет, сообщило РИА Новости со ссылкой на ситуационный центр района.
Источник уточнил, что в результате инцидента полностью сгорело здание гостиницы "Аква Вилла", а также хозяйственные постройки".
Нав видео, опубликованном Телеграм-каналом SHOT, видны огромные клубы чёрного дыма, поднимающиеся от охваченного огнём здания.
По данным краевого ГУ МЧС, открытое горение в гостинице, расположенной в урочище Широкая Щель в п. Пляхо, недалеко от Лермонтово, было ликвидировано в 14.29. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее в пятницу в Туапсе произошло землетрясение магнитудой в 3 балла.
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