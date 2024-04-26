Нутрициолог Шарапова рассказала о трёх низкокалорийных маринадах для шашлыка

Нутрициолог Юлия Шарапова поделилась секретами приготовления вкусных и диетических маринадов для шашлыка.
"Первый способ — это маринад в апельсинах, в чесноке и в имбире. Это будет такой пряный маринад. Апельсин даст сладость, а специи придадут и полезные свойства, и вкус", — подчеркнула Юлия Шарапова.
Возможно также приготовить маринад из гранатового сока с добавлением сушеного базилика. Гранатовый сок богат антиоксидантами, органическими кислотами и витамином C.
Один из простых и полезных маринадов — на основе газированной воды, которая добавит пряный кислый вкус мясу. Для создания сочного шашлыка в маринад следует добавить большое количество лука. Нутрициолог подчеркнула, что газированная вода помогает разрушить структуру волокон мяса для лучшего усвоения.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".