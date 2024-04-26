Быстрая зарядка: вот, как нужно заряжать телефон, чтобы он прослужил вам как можно дольше — IT-специалист

IT-эксперт Клименко опроверг вред быстрой зарядки для батареи смартфона

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Всё больше моделей смартфонов получают возможность быстрой зарядки. Безусловно, это очень удобно. Но в интернете пугают: угробите батарею раньше времени!

Фото: PxHere by Alan Levine is licensed under CC BY 2.0

Pravda.Ru поинтересовалась у владельца интернет-компании LiveInternet Германа Клименко: может, когда некуда спешить, стоит отключать режим быстрой зарядки?

"В современных телефонах это не имеет значения, — ответил он. — Это в первых моделях смартфонов мало понимали, как идёт энергозарядка, а сейчас любой аккумулятор — достаточно большое и сложное инженерное изделие. Поэтому не стоит бояться. Зарядившись, аккумулятор дальше сам перестаёт питаться".

"Другое дело, что рекомендуют заряжать до 80%, а не до 100%, как обычно. Но это связано с циклами перезарядки аккумуляторных батарей", — добавил эксперт.

По его словам, вполне допустимо также подключать обычное зарядное устройство к смартфону с функцией быстрой зарядки, как и наоборот — мощный адаптер к аппарату, на это не рассчитанному. Ничего не испортится, просто процесс зарядки будет идти медленнее.

Ранее вред быстрой зарядки проверили экспериментально на аккумуляторах для электроинструмента.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАРЯЖАТЬ СМАРТФОНЫ?