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Быстрая зарядка: вот, как нужно заряжать телефон, чтобы он прослужил вам как можно дольше — IT-специалист

IT-эксперт Клименко опроверг вред быстрой зарядки для батареи смартфона

1:17
Наука » Технологии

Всё больше моделей смартфонов получают возможность быстрой зарядки. Безусловно, это очень удобно. Но в интернете пугают: угробите батарею раньше времени!

IT-эксперт Клименко опроверг вред быстрой зарядки для батареи смартфона
Фото: PxHere by Alan Levine is licensed under CC BY 2.0

Pravda.Ru поинтересовалась у владельца интернет-компании LiveInternet Германа Клименко: может, когда некуда спешить, стоит отключать режим быстрой зарядки?

"В современных телефонах это не имеет значения, — ответил он. — Это в первых моделях смартфонов мало понимали, как идёт энергозарядка, а сейчас любой аккумулятор — достаточно большое и сложное инженерное изделие. Поэтому не стоит бояться. Зарядившись, аккумулятор дальше сам перестаёт питаться".

"Другое дело, что рекомендуют заряжать до 80%, а не до 100%, как обычно. Но это связано с циклами перезарядки аккумуляторных батарей", — добавил эксперт.

По его словам, вполне допустимо также подключать обычное зарядное устройство к смартфону с функцией быстрой зарядки, как и наоборот — мощный адаптер к аппарату, на это не рассчитанному. Ничего не испортится, просто процесс зарядки будет идти медленнее.

Ранее вред быстрой зарядки проверили экспериментально на аккумуляторах для электроинструмента.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАРЯЖАТЬ СМАРТФОНЫ?
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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