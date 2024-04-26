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Рассказываем как вырастить мангольд на участке

Мангольд богат витаминами и минералами

2:25
Садоводство » Овощи

Мангольд — это однолетнее растение семейства свёкловых, которое выращивается для употребления в пищу. Его листья имеют нежный вкус и богаты витаминами и минералами, поэтому мангольд часто используется в кулинарии и считается полезным продуктом.

Мангольд богат витаминами и минералами
Фото: commons.wikimedia.org by Mike Peel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Если вы хотите вырастить мангольд в своём саду или на приусадебном участке, следуйте этим простым шагам:

1. Выберите подходящее место для посадки. Мангольд предпочитает солнечные или полутенистые места с плодородной почвой. Также важно, чтобы вокруг растения было достаточно места для роста и развития.

2. Подготовьте почву. Перед посадкой рекомендуется прополоть и пропустошить почву, чтобы убрать сорняки и разрыхлить её. Также можно добавить компост или перегноя для улучшения плодородия.

3. Посадите семена или рассаду. Мангольд можно выращивать как из семян, так и из рассады. Если вы выбираете семена, посадите их на глубину около 2 см и оставьте между ними расстояние около 10 см. Если вы используете рассаду, пересадите её в заранее подготовленные ямки с расстоянием около 20 см между растениями.

4. Полейте растения. Мангольд нуждается в регулярном поливе, особенно в жаркую погоду. Старайтесь поддерживать почву влажной, но не заливайте её избыточно.

5. Удалите сорняки. Регулярно пропалывайте почву вокруг растений, чтобы предотвратить рост сорняков и обеспечить мангольду достаточно питания.

6. Подкармливайте растения. Во время роста мангольду нужны питательные вещества, поэтому рекомендуется подкармливать его органическими удобрениями или специальными удобрениями для овощных культур.

7. Собирайте урожай. Мангольд можно начинать собирать через 2-3 месяца после посадки. Отрезайте листья у основания растения, оставляя центральную часть для дальнейшего роста. Таким образом, вы сможете получить урожай в течение всего сезона.

Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить вкусный и полезный мангольд прямо у себя на участке.

Мангольд - что это, и с чем его едят
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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