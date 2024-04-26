Не повторяйте эту ошибку: замена сливной пробки может спасти ваш автомобиль

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Моторист раскрыл, как водители убивают двигатель старой сливной пробкой

1:38
Авто

Многие автовладельцы не осознают риски экономии на замене дешёвой сливной пробки в двигателе, которая может стать причиной серьёзных неполадок. В интервью для портала njcar. ru моторист с двадцатилетним опытом поделился, что ждёт тех, кто стремится сэкономить. Правила масляного обслуживания чётко указывают на необходимость замены сливной пробки и прокладки.

Моторист раскрыл, как водители убивают двигатель старой сливной пробкой
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Однако, визуально оценив состояние детали, автовладельцы могут посчитать её почти новой и задаться вопросом, почему механики настаивают на замене, требуя лишние 500 рублей. Такие экономные решения могут быть рискованными.

Стоит учитывать, что при повторном использовании пробки из мягкого металла резьба может повредиться. Повторное использование также увеличивает риск утечек масла, что постепенно приведёт к понижению его уровня и может стать причиной серьёзной аварии двигателя. Производители настаивают на замене как мере предосторожности.

В случае сливных пробок с медными или алюминиевыми уплотнительными кольцами, ситуация отличается. Такие пробки могут использоваться многократно, поскольку их резьба остаётся неповреждённой. Тем не менее, при каждой замене масла кольцо необходимо заменять, даже если оно выглядит неповреждённым.

Эксперты предостерегают от соблазна затянуть пробку сильнее при повторном использовании, так как это повышает риск повреждения резьбы в сливном отверстии, что может привести к нежелательным утечкам масла в критический момент.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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