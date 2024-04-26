Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фигуристка Медведева принесла извинения Валиевой за ошибку насчёт смерти её дедушки
Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве на майские праздники
Консульство РФ подтвердило информацию о смерти россиянина в отеле Аланьи
Преимущества энергосбережения: экономия денег
Михаил Казаков заявил, что из истории его жизни может получится остросюжетный сериал
Эксперт: загрузка банкомата наличными деньгами осуществляется по мере необходимости
Астролог назвала знаки зодиака, которые считаются самыми заботливыми мужьями
Средиземноморский салат из чечевицы: простой рецепт
UnitedHealth заплатила хакерам $22 млн после масштабной утечки данных
Врач указал на продукт, гормоны которого могут усугубить угревую сыпь

Дерматолог Ласеев: молоко содержит гормон, который может усилить угревую сыпь

1:01
Здоровье

Денис Ласеев, дерматолог из клиники DocMed, подчеркнул, что молоко и сладости не являются причинами угревой сыпи, но могут усугубить существующее состояние.

Дерматолог Ласеев: молоко содержит гормон, который может усилить угревую сыпь
Фото: flickr.com by freestocks.org is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По словам Ласеева, исследования, проведённые в нескольких странах, выявили связь между повышенным потреблением молока и ухудшением угревой сыпи из-за наличия в нём определённых гормонов и молекул, способствующих усилению воспаления в сальных железах.

Результаты исследований свидетельствуют о влиянии нескольких факторов на развитие акне: неправильный уход за кожей, пищевые привычки, стресс, инсулинорезистентность и избыточный вес.

"Однако важно понимать, что чрезмерное употребление молока не приводит к появлению акне, оно лишь может усугубить существующую проблему. Также научные данные показывают, что не отказ от сладостей, а связанное с этим снижение веса может смягчить течение акне", — подытожил врач.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
Специалист Ефимова Любовь
Проводит диагностику и лечение всех кожных, венерических, косметологических патологий в условиях поликлиники, радиохирургические методы лечения, прием взрослого населения и детей, забор материала на демодекс, грибковые инфекции гладкой кожи и ногтевых пластин, гистологические исследования, забор мазков у женщин/мужчин, исследования в лучах лампы вуда, назначение индивидуального плана лечения заболеваний передающихся половым путем, вирусных инфекций, протазойные инфекции
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Сергей и Татьяна Никитины публично опровергли слухи о причастности к финансировании ВСУ
Вяльбе ответила Губерниеву, назвавшего сегодняшнюю Россию неспортивной страной
До лучших времён. Россия будет зеркально отвечать на кражу активов Дмитрий Плотников Догнать и перегнать США: Турция создаёт аналог американского F-35 Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Билан публично признался в любви известной певице. Кто стал новой избранницей исполнителя?
В Гренландии нашли древнейшее неоспоримое свидетельство существования магнитного поля Земли
В Гренландии нашли древнейшее неоспоримое свидетельство существования магнитного поля Земли
Последние материалы
Михаил Казаков заявил, что из истории его жизни может получится остросюжетный сериал
Эксперт: загрузка банкомата наличными деньгами осуществляется по мере необходимости
Астролог назвала знаки зодиака, которые считаются самыми заботливыми мужьями
Средиземноморский салат из чечевицы: простой рецепт
UnitedHealth заплатила хакерам $22 млн после масштабной утечки данных
Хилькевич рассказала о первых странностях, происходящих с ней в положении
Авербух посоветовал Обласовой заняться делом вместо распускания слухов о Слуцкой
Избегайте употребления этих продуктов после тренировки
Почему стоит выращивать клематис
Странная новая форма золота существует в виде листа толщиной всего в один атом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников