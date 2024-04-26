Врач указал на продукт, гормоны которого могут усугубить угревую сыпь

Дерматолог Ласеев: молоко содержит гормон, который может усилить угревую сыпь

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Денис Ласеев, дерматолог из клиники DocMed, подчеркнул, что молоко и сладости не являются причинами угревой сыпи, но могут усугубить существующее состояние.

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По словам Ласеева, исследования, проведённые в нескольких странах, выявили связь между повышенным потреблением молока и ухудшением угревой сыпи из-за наличия в нём определённых гормонов и молекул, способствующих усилению воспаления в сальных железах.

Результаты исследований свидетельствуют о влиянии нескольких факторов на развитие акне: неправильный уход за кожей, пищевые привычки, стресс, инсулинорезистентность и избыточный вес.

"Однако важно понимать, что чрезмерное употребление молока не приводит к появлению акне, оно лишь может усугубить существующую проблему. Также научные данные показывают, что не отказ от сладостей, а связанное с этим снижение веса может смягчить течение акне", — подытожил врач.