Врач указал на продукт, гормоны которого могут усугубить угревую сыпь

Денис Ласеев, дерматолог из клиники DocMed, подчеркнул, что молоко и сладости не являются причинами угревой сыпи, но могут усугубить существующее состояние.
Фото: flickr.com by freestocks.org is licensed under Creative Commons CC0 1.0
По словам Ласеева, исследования, проведённые в нескольких странах, выявили связь между повышенным потреблением молока и ухудшением угревой сыпи из-за наличия в нём определённых гормонов и молекул, способствующих усилению воспаления в сальных железах.
Результаты исследований свидетельствуют о влиянии нескольких факторов на развитие акне: неправильный уход за кожей, пищевые привычки, стресс, инсулинорезистентность и избыточный вес.
"Однако важно понимать, что чрезмерное употребление молока не приводит к появлению акне, оно лишь может усугубить существующую проблему. Также научные данные показывают, что не отказ от сладостей, а связанное с этим снижение веса может смягчить течение акне", — подытожил врач.
Проводит диагностику и лечение всех кожных, венерических, косметологических патологий в условиях поликлиники, радиохирургические методы лечения, прием взрослого населения и детей, забор материала на демодекс, грибковые инфекции гладкой кожи и ногтевых пластин, гистологические исследования, забор мазков у женщин/мужчин, исследования в лучах лампы вуда, назначение индивидуального плана лечения заболеваний передающихся половым путем, вирусных инфекций, протазойные инфекции