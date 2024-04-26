Питательная стратегия после тренировок: что не следует есть для максимальных результатов

Избегайте употребления этих продуктов после тренировки

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Поговорив с экспертом фитнеса Виталием Новиковым, мы выяснили, что правильное питание играет ключевую роль в достижении результатов тренировок. Он выделил несколько продуктов, которые лучше избегать после активных занятий в спортзале.

Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первым в списке оказались продукты с высоким содержанием соли, поскольку во время тренировок из организма выводится много жидкости и минералов, и быстрое восполнение соли может привести к отекам. Вместо этого рекомендуется употреблять говядину, зеленые овощи и молоко. Шоколад, особенно молочный с высоким содержанием сахара, также не рекомендуется, хотя небольшое количество горького шоколада допустимо. Некоторые овощи, такие как морковь, сельдерей и огурцы, хоть и низкокалорийны, но сразу после тренировки они могут не помочь восстановлению сил и поддержанию метаболизма. Однако их можно употреблять в другие дни для поддержания формы.

Наконец, определенные фрукты с высоким гликемическим индексом, такие как ананасы, бананы и арбузы, также лучше исключить из рациона после тренировок.