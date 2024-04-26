Анализ Шнейдермана: как геополитика влияет на цены на нефть

Эксперт рассказал о ситуации на нефтяном рынке

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ходе беседы с RT руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман поделился своими мыслями относительно ситуации на нефтяном рынке.

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По его словам, состояние нефтяного рынка в ближайшей перспективе будет определять геополитический конфликт между Израилем и Ираном.

На снижении цен на нефть сказывается обновлённая статистика по запасам нефтегазовых месторождений в США. Рост потенциального предложения успокоил рынок. По словам Шнейдермана, за последнюю неделю топливные котировки снизились на 3%, несмотря на прогнозы, до уровня $86-87 за баррель Brent.

Также он отметил, что российская Urals будет дешеветь, сохраняя разницу в среднем на $10 относительно Brent.

По мнению собеседника RT, в случае обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке можно ожидать роста цен до прогнозируемого ранее уровня $90.