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"Позволит гражданам сэкономить": в Узбекистане отменили обязанность страховать ипотечное жильё

Узбекистан отменил требование о страховании ипотечного жилья

1:09
Страхование

С 1 мая в Узбекистане отменено обязательное страхование ипотечного жилья, передаваемого под залог, сообщает Газета.uz.

Узбекистан отменил требование о страховании ипотечного жилья
Фото: mos.ru is licensed under public domain

30 апреля президент республики Шавкат Мирзиёев подписал указ о совершенствовании механизмов выделения ипотечных кредитов и улучшении жилищных условий населения в 2024 году.

Глава Узбекистана отметил, что отмена требования о страховке позволит гражданам сэкономить около 5 млн сумов (около 36 тысяч рублей).

Также президент поручил разработать проект по совершенствованию механизма привлечения средств физических и юридических лиц для строительство жилья по договорам долевого участия. Планируется ввести порядок обязательного нотариального удостоверения договоров на участие в ДДУ.

Кроме того, указом главы Узбекистана право на строительство многоэтажных жилых домов предоставлено застройщикам, обладающим электронной рейтинговой оценкой «С» и «СС» в системе «Прозрачное строительство».

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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