Роспотребнадзор: клещи обычно выбирают определённые части тела, на которых кожа более тонкая

Россиянам рассказали, какие места на теле выбирают клещи для укуса

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Из-за активности клещей специалисты из Роспотребнадзора просят быть осторожными, гуляя на природе.

Фото: flickr.com by Джон Танн is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам экспертов, клещи обычно выбирают определённые части тела, на которых кожа более тонкая — это паховая зона, подмышечные впадины и за ушами.

Специалисты просят не ложиться на траву, а на прогулки лучше надевать светлую одежду с длинными рукавами и длинные штаны. Чаще осматривать себя и близких.

Если вы всё-таки обнаружили на себе клеща, то его можно извлечь самим или в травмпункте. Насекомого лучше поместить в баночку и отвезти его в лабораторию на исследование.