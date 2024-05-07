Роспотребнадзор: клещи обычно выбирают определённые части тела, на которых кожа более тонкая
Россиянам рассказали, какие места на теле выбирают клещи для укуса
0:41
Your browser does not support the audio element.
07.05.2024 13:22
Из-за активности клещей специалисты из Роспотребнадзора просят быть осторожными, гуляя на природе.
Фото: flickr.com by Джон Танн is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
По словам экспертов, клещи обычно выбирают определённые части тела, на которых кожа более тонкая — это паховая зона, подмышечные впадины и за ушами.
Специалисты просят не ложиться на траву, а на прогулки лучше надевать светлую одежду с длинными рукавами и длинные штаны. Чаще осматривать себя и близких.
Если вы всё-таки обнаружили на себе клеща, то его можно извлечь самим или в травмпункте. Насекомого лучше поместить в баночку и отвезти его в лабораторию на исследование.
Новости о здоровье
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.