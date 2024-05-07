Натуральные сладости из овсяных хлопьев, семян льна, изюма и смеси орехов: без выпечки. Очень просто и быстро!
Энергетические шарики без выпечки из овсянки и орехов
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Перекусите этим энергетическим шариком, если вам нужно взбодриться в полдень. Эти конфеты не надо готовить. Вкусное и сытное угощенье из овсяных хлопьев, семян льна и смеси орехов.
Фото: flickr.com by Wheeler Cowperthwaite is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 1/2 стакана молотых семян льна
- 1/2 стакана арахисового масла
- 1/3 стакана мёда
- Изюм
- Орехи
Приготовление
- В небольшой миске смешайте овёс, семена льна, изюм, орехи, арахисовое масло и мёд.
- Застелите противень пергаментной бумагой.
- Возьмите небольшую ложку смеси и сформируйте из неё шарик. Проделайте то же самое с остальной смесью.
- Выложите шарики на противень.
- Охладите в холодильнике.
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