Натуральные сладости из овсяных хлопьев, семян льна, изюма и смеси орехов: без выпечки. Очень просто и быстро!

Энергетические шарики без выпечки из овсянки и орехов

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Перекусите этим энергетическим шариком, если вам нужно взбодриться в полдень. Эти конфеты не надо готовить. Вкусное и сытное угощенье из овсяных хлопьев, семян льна и смеси орехов.

Фото: flickr.com by Wheeler Cowperthwaite is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1 стакан овсяных хлопьев

1/2 стакана молотых семян льна

1/2 стакана арахисового масла

1/3 стакана мёда

Изюм

Орехи

Приготовление

В небольшой миске смешайте овёс, семена льна, изюм, орехи, арахисовое масло и мёд. Застелите противень пергаментной бумагой. Возьмите небольшую ложку смеси и сформируйте из неё шарик. Проделайте то же самое с остальной смесью. Выложите шарики на противень. Охладите в холодильнике.