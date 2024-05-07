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Натуральные сладости из овсяных хлопьев, семян льна, изюма и смеси орехов: без выпечки. Очень просто и быстро!

Энергетические шарики без выпечки из овсянки и орехов

0:48
Еда

Перекусите этим энергетическим шариком, если вам нужно взбодриться в полдень. Эти конфеты не надо готовить. Вкусное и сытное угощенье из овсяных хлопьев, семян льна и смеси орехов.

Энергетические шарики без выпечки из овсянки и орехов
Фото: flickr.com by Wheeler Cowperthwaite is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 1/2 стакана молотых семян льна
  • 1/2 стакана арахисового масла
  • 1/3 стакана мёда
  • Изюм
  • Орехи

Приготовление

  1. В небольшой миске смешайте овёс, семена льна, изюм, орехи, арахисовое масло и мёд.
  2. Застелите противень пергаментной бумагой.
  3. Возьмите небольшую ложку смеси и сформируйте из неё шарик. Проделайте то же самое с остальной смесью.
  4. Выложите шарики на противень.
  5. Охладите в холодильнике.
10 Минут и готово! Легкий десерт без выпечки "Кокосовые шарики"
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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