Певица Нюша призналась, что разводится с мужем: "Мы с Игорем уже давно не вместе"

Певица Нюша сообщила о разрыве с мужем

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, рассказала о расставании с супругом, бизнесменом Игорем Сивовым.

Фото: https://vk.com/nyusha_official by ВК-аккаунт певицы Нюши is licensed under public doman

Первой разрыв отношений Нюши заподозрила Ксения Собчак. Она заметила, что артистка перестала носить обручальное кольцо.

Певица резко сменила имидж, чем подогрела слухи о грядущем разводе. Только теперь звезда открыто заявила, что разводится с Игорем Сивовым.

"Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом сообщить", — цитирует слова Нюши "СтарХит".

Артистка заверила, что сохраняет с отцом своих детей хорошие отношения. Она отметила, что не винит ни в чём супруга.