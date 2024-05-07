Певица Нюша призналась, что разводится с мужем: "Мы с Игорем уже давно не вместе"

Певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, рассказала о расставании с супругом, бизнесменом Игорем Сивовым.
Первой разрыв отношений Нюши заподозрила Ксения Собчак. Она заметила, что артистка перестала носить обручальное кольцо.
Певица резко сменила имидж, чем подогрела слухи о грядущем разводе. Только теперь звезда открыто заявила, что разводится с Игорем Сивовым.
"Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом сообщить", — цитирует слова Нюши "СтарХит".
Артистка заверила, что сохраняет с отцом своих детей хорошие отношения. Она отметила, что не винит ни в чём супруга.
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