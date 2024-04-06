Нюша на фоне слухов о разводе предстала в новом образе

Певица Нюша в своем блоге опубликовала кадры, на которых продемонстрировала новый образ. Подписчики решили, что такие перемены связаны с уходом от супруга.
Недавно артистка появилась на сцене в кожаных брюках и трендовом бомбере со вставками. У нее также сделана новая причёска с объемной челкой.
В Сети решили, что исполнительница ищет свой новый стиль после расставания с мужем. Нюша замуж за бизнесменом Игорем Сивовым, от которого воспитывает двоих детей – дочь Симбу и сына Саффрона.
В январе появились слухи о разводе знаменитой пары, но ни певица, ни ее супруг никак не комментируют появившуюся информацию.
Ранее Анастасия Костенко в откровенном наряде отметила 30-летие.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.