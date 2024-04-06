Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лера Кудрявцева показала процесс реабилитации в спортивном зале
Декоративное растение для уюта и стиля в саду
Greenpeace назвал Копенгаген самым чистым городом на Земле
Анастасия Костенко отметила 30-летний юбилей в розовом платье с глубоким декольте
Татьяна Лазарева* объяснила свои слова про атаки БПЛА на города России
Советы эксперта Лукашева о том, как ускорить процесс отращивания волос
Роза Сябитова призвала не винить всех мужчин в развале семьи
Бег ускоряет обменные процессы в организме и положительно влияет на иммунитет
Фильмы, в которых главный герой и злодей ни разу не видели друг друга
Нюша на фоне слухов о разводе предстала в новом образе

Певица Нюша сменила имидж после сообщений о расставании с мужем

0:47
Шоу-бизнес

Певица Нюша в своем блоге опубликовала кадры, на которых продемонстрировала новый образ. Подписчики решили, что такие перемены связаны с уходом от супруга.

Певица Нюша сменила имидж после сообщений о расставании с мужем
Фото: youtube.com by канал NYUSHA MUSIC is licensed under public domain

Недавно артистка появилась на сцене в кожаных брюках и трендовом бомбере со вставками. У нее также сделана новая причёска с объемной челкой.

В Сети решили, что исполнительница ищет свой новый стиль после расставания с мужем. Нюша замуж за бизнесменом Игорем Сивовым, от которого воспитывает двоих детей – дочь Симбу и сына Саффрона.

В январе появились слухи о разводе знаменитой пары, но ни певица, ни ее супруг никак не комментируют появившуюся информацию.

Ранее Анастасия Костенко в откровенном наряде отметила 30-летие.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стал новой музой для композитора Игоря Крутого

Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.

Критик Бабичев назвал Димаша Кудайбергена музой для Игоря Крутого
Дети Кейт Миддлтон помогают ей справиться с тяжелой болезнью
Появились подробности состояния онкобольной Кейт Миддлтон
Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает балерина Анастасия Волочкова
Perseverance нашёл именно тот камень, который искали учёные, чтобы убедиться: на Марсе была жизнь
В Часов Яре русские войска начали штурм, Харьков полностью обесточен Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Дряхлые и немощные: названы породы собак с самым слабым организмом и иммунитетом
Не уступают по верности собакам: 5 самых преданных пород кошек
Страшная, но смешная месть: как Пугачёва наказала Алексея Нилова и других артистов сериала "Улицы разбитых фонарей" за использование её песни
Страшная, но смешная месть: как Пугачёва наказала Алексея Нилова и других артистов сериала "Улицы разбитых фонарей" за использование её песни
Последние материалы
Анастасия Костенко отметила 30-летний юбилей в розовом платье с глубоким декольте
Татьяна Лазарева* объяснила свои слова про атаки БПЛА на города России
Советы эксперта Лукашева о том, как ускорить процесс отращивания волос
Роза Сябитова призвала не винить всех мужчин в развале семьи
Бег ускоряет обменные процессы в организме и положительно влияет на иммунитет
Фильмы, в которых главный герой и злодей ни разу не видели друг друга
Эксперты рассказали, что изменение погоды влияет на питомцев
Чернично-лимонная шарлотка: готовится так же просто, как и обычная яблочная
ТАСС: дамба в Орске полностью разрушена
GM ведет переговоры с китайским производителем аккумуляторов о строительстве завода в Северной Америке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников