Туристические услуги халяль: росаккредитация вводит схему аккредитации для отелей

В сентябре 2025 года Росаккредитация запустит схему аккредитации органов, которые будут выдавать сертификаты халяль для участников туристического сектора, включая отели. Об этом сообщил руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.
"Росаккредитация начнет аккредитацию органов по сертификации туристических услуг халяль в сентябре 2025 года. Это повысит доверие потребителей к оценке соответствия халяльных услуг установленным требованиям, что, в свою очередь, увеличит показатели как въездного, так и внутреннего туризма," — заявил Скрыпник на XV Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum 2024".
По его словам, из 20 тысяч отелей в России только 13, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, заявляют о своем соответствии требованиям халяль.
"Как они пришли к этому выводу — отдельный вопрос. В настоящее время отели могут получать халяль сертификаты, но это никак не подтверждено Росаккредитацией. Сейчас мы работаем в основном с продукцией и отдельными услугами, но уже близки к тому, чтобы заняться и туристическим направлением," — пояснил Скрыпник.
Он также отметил, что в рамках внедрения схемы аккредитации планируется утвердить национальные стандарты в сфере туристических услуг халяль до конца 2024 года.
Кроме того, служба работает над созданием реестра средств размещения, где у каждой гостиницы будет цифровой паспорт, содержащий подробную информацию о классификации, доступных услугах и сервисах. "В цифровом паспорте будет указана информация о соответствии гостиницы требованиям халяль," — добавил руководитель ведомства.
Согласно указу президента РФ, в 2023 году Росаккредитация получила функции по аккредитации организаций, занимающихся классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.
Международный экономический форум "Россия — исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.
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