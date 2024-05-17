Туристические услуги халяль: росаккредитация вводит схему аккредитации для отелей

Росаккредитация начнет выдачу халяль сертификатов для отелей

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

В сентябре 2025 года Росаккредитация запустит схему аккредитации органов, которые будут выдавать сертификаты халяль для участников туристического сектора, включая отели. Об этом сообщил руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.

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"Росаккредитация начнет аккредитацию органов по сертификации туристических услуг халяль в сентябре 2025 года. Это повысит доверие потребителей к оценке соответствия халяльных услуг установленным требованиям, что, в свою очередь, увеличит показатели как въездного, так и внутреннего туризма," — заявил Скрыпник на XV Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum 2024".

По его словам, из 20 тысяч отелей в России только 13, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, заявляют о своем соответствии требованиям халяль.

"Как они пришли к этому выводу — отдельный вопрос. В настоящее время отели могут получать халяль сертификаты, но это никак не подтверждено Росаккредитацией. Сейчас мы работаем в основном с продукцией и отдельными услугами, но уже близки к тому, чтобы заняться и туристическим направлением," — пояснил Скрыпник.

Он также отметил, что в рамках внедрения схемы аккредитации планируется утвердить национальные стандарты в сфере туристических услуг халяль до конца 2024 года.

Кроме того, служба работает над созданием реестра средств размещения, где у каждой гостиницы будет цифровой паспорт, содержащий подробную информацию о классификации, доступных услугах и сервисах. "В цифровом паспорте будет указана информация о соответствии гостиницы требованиям халяль," — добавил руководитель ведомства.

Согласно указу президента РФ, в 2023 году Росаккредитация получила функции по аккредитации организаций, занимающихся классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.

Международный экономический форум "Россия — исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.