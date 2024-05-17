Кошка отказывается пить воду — у вашего питомца есть свой большой секрет

Ветеринары ответили, почему кошка отказывается пить воду

2:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Одной из распространенных затруднений, с которыми сталкиваются хозяева кошек, является недостаточное потребление воды их питомцами.

Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Недостаток влаги в организме кошек может привести к серьезным последствиям, включая заболевания мочевыводящих путей и почек.

Прежде всего, важно определить причины отказа от воды.

Секреты кошачьего поведения

Основная ошибка многих владельцев — перенос человеческих привычек на животных. В мире животных действуют совершенно иные законы. Даже домашние животные, приспособившиеся к совместной жизни с людьми, все еще следуют инстинктам, закрепленным на уровне вида.

Отказ кошек от питья воды специалисты объясняют просто: они избегают грязную воду. Иногда место кормления загрязнено останками пищи, что делает воду неприглядной для кошки, чей обонятельный рецептор развит лучше, чем у собаки. Хотя человек может считать воду в миске чистой, для кошки она может показаться загрязненной.

Часто вода и пища размещаются в одном месте, что не соответствует инстинктивным предпочтениям кошек. К тому же, вода может приобретать неприятный запах из-за взаимодействия с материалом миски или из-за своего качества, что особенно заметно животным.

Зная эти особенности кошек, можно легко подобрать способы увеличения их водопотребления.

Решения для увеличения потребления воды:

Разместите миску с водой в месте, отдаленном от корма, предпочтительно там, где кошка проводит больше времени.

Смените миску. Кошки могут предпочесть миски с широкими или узкими краями; экспериментируйте с разными вариантами, чтобы найти подходящий для вашей кошки.

Добавьте воду в корм. Если вы используете сухой корм, добавьте в него воду непосредственно перед кормлением. Некоторые кошки предпочитают корм с влажностью, но не превращенный в кашу.

Приобретите фонтан для кошек. Эти устройства создают поток воды, имитируя маленький фонтанчик, что делает воду привлекательнее для питомцев, поскольку движение воды сигнализирует о ее чистоте.

Если ни один из методов не работает, важно обратиться к ветеринару, так как проблемы с водопотреблением могут быть признаком болезни.