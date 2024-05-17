Как стресс влияет на здоровье зубов: вы об этом не знали

Узнайте, как стресс влияет на здоровье зубов

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стресс влияет на здоровье полости рта. Подробнее об этом мы расскажем в статье.

Фото: Wikipedia by Bin im Garten is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как стресс влияет на здоровье зубов

Стресс может привести к недостаточной выработке слюны. Поскольку именно слюна поддерживает необходимый баланс в ротовой полости и обеспечивает естественное очищение эмали, у человека развиваются различные стоматологические заболевания.

Кроме того, высокий уровень тревожности является одной из основных причин бруксизма. Это скрежетание зубами по ночам.

Из-за недостатка слюны слизистая оболочка полости рта становится сухой. Из-за этого возникает жажда, появляется жжение на внутренней стороне щек, губ и языка.

Кроме того, из-за недостаточного количества слюны нарушается функционирование рецепторов. Человек чувствует, что восприятие вкуса искажается, а жевательная функция ослабевает. Из-за этого часто появляется неприятный запах изо рта — ксеростомия.

Стресс также часто негативно сказывается на функционировании иммунной системы в организме. Когда ваша иммунная система ослаблена, вы с большей вероятностью получите проблемы с зубами.

Исследования показали, что люди, испытывающие сильный стресс, имеют сниженную способность бороться с бактериями и вирусами. Это может привести к кариесу и другим проблемам со здоровьем полости рта.