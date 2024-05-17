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Исследование «АльфаСтрахование»: какие страхи беспокоят жителей Екатеринбурга в путешествиях

Жители Екатеринбурга назвали свои главные страхи в отпуске

1:59
Страхование

Треть жителей Екатеринбурга боятся потерять документы во время путешествий. Среди других распространенных тревог во время отпуска — страх утонуть или опоздать на самолет. Такие данные получены в результате опроса, проведенного "АльфаСтрахование" среди жителей регионов.

Жители Екатеринбурга назвали свои главные страхи в отпуске
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

Опоздание на самолет пугает 25% респондентов. Почти такое же количество участников опроса считает своим главным страхом возможность утонуть в море.

Екатеринбуржцы также боятся мошенников и грабителей (24,1%), нехватки денег в поездке (17%), конфликтов с местными жителями (14,2%) и плохой погоды (12,3%). Среди природных явлений в списке страхов отмечены землетрясения (12,1%), сход лавин в горах (9,8%), встречи с дикими животными и укусы насекомых (8,9%), а также тайфуны (7%).

Для обеспечения безопасности на отдыхе четверть опрошенных покупают страховку, а 14,4% страхуют имущество и багаж при перелетах.

При выборе места для отдыха жители Екатеринбурга в первую очередь руководствуются бюджетом — так ответили 27,6% участников опроса. 22,4% выбирают место по интересу к его достопримечательностям, а 17,7% учитывают рекомендации друзей.

На отдыхе большинство предпочитает ничего не делать — 55,3%. 16,8% посещают экскурсии, 10,4% любят шоппинг, а 11,9% занимаются активными видами отдыха.

В опросе приняли участие 1214 человек.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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