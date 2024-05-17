Стало известно, как Карл III защищает Кейт Миддлтон от нападок придворных

Король Карл III и Кейт Миддлтон борются с онкологией: поддержка и критика при дворе

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Король Великобритании Карл III и его невестка Кейт Миддлтон столкнулись с серьезными заболеваниями.

Фото: Wikipedia by Ricky wilson is licensed under CC BY 2.0

Король уже возобновил выполнение своих обязанностей, в то время как Кейт еще не вернулась к общественной жизни, что вызвало критику у некоторых членов королевского двора. Однако, несмотря на сравнения с другими членами королевской семьи, Кейт традиционно ставила на первое место интересы своих детей.

Король Карл III решительно защищает Кейт от любой критики, демонстрируя свою поддержку и готовность заступиться за нее в любой ситуации. Отношения между Карлом и Кейт остаются тесными и поддерживающими.