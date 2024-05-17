Стало известно, как Карл III защищает Кейт Миддлтон от нападок придворных

Король Великобритании Карл III и его невестка Кейт Миддлтон столкнулись с серьезными заболеваниями.
Король уже возобновил выполнение своих обязанностей, в то время как Кейт еще не вернулась к общественной жизни, что вызвало критику у некоторых членов королевского двора. Однако, несмотря на сравнения с другими членами королевской семьи, Кейт традиционно ставила на первое место интересы своих детей.
Король Карл III решительно защищает Кейт от любой критики, демонстрируя свою поддержку и готовность заступиться за нее в любой ситуации. Отношения между Карлом и Кейт остаются тесными и поддерживающими.
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