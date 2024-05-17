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Уход за кожей летом: эффективные домашние маски для лица с природными ингредиентами

Маски для лица: летние рецепты домашнего ухода

2:28
Моя семья » Красота и стиль

Лето может стать серьезным испытанием для кожи, особенно когда вы сталкиваетесь с высокой температурой и повышенной потливостью. Однако не стоит паниковать! Домашние маски для лица, созданные с использованием природных ингредиентов, могут помочь вам справиться с этими проблемами. Вот несколько простых и эффективных масок для лица от bebeautiful.in, которые вы можете приготовить самостоятельно и использовать в летний период.

Маски для лица: летние рецепты домашнего ухода
Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

Маска из огурца и сахара

Огурец содержит витамин С и кофейную кислоту, которые увлажняют и питают кожу.

Ингредиенты:

  • 1 огурец
  • 1 столовая ложка сахара

Смешайте огурцы с немного сахаром. Нанесите смесь на лицо на 15 минут, затем смойте для увлажнения и освежения кожи.

Маска из лимона и меда

Мед обладает антибактериальными свойствами, а лимон богат витамином С, который помогает осветлить кожу.

Понадобиться:

  • Сок половины лимона
  • 1 столовая ложка меда
  • 1 яичный белок

Смешайте равные части лимонного сока, меда и яичного белка, нанесите на лицо на 15 минут и смойте.

Клубничная маска

Клубника содержит витамин С и кислоты, которые борются с жирностью кожи и питают ее.

Нужно будет:

  • 5-6 ягод клубники
  • 1 столовая ложка йогурта
  • 1 столовая ложка меда
  • Несколько капель лимонного сока

Разомните клубнику, добавьте йогурт, лимонный сок и мед, нанесите на лицо на 10–15 минут, затем смойте.

Маска из томатной мякоти

Помидоры богаты витамином А и С, а также антиоксидантами, которые улучшают состояние кожи и сужают поры.

Ингредиенты:

  • 1 помидор
  • 1 столовая ложка меда

Разомните помидор и добавьте мед, нанесите на лицо на 15 минут для увлажнения и осветления кожи.

Маска из корицы и меда

Корица обладает противовоспалительными свойствами и помогает бороться с прыщами.

Понадобится:

  • 1 чайная ложка корицы
  • 1 столовая ложка меда

Смешайте корицу с медом и нанесите на лицо на 10 минут для очищения и сужения пор.

Эти простые маски помогут вам сохранить здоровье кожи в жаркие летние дни.

Маска из помидор для лица
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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