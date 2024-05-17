Меняем аккумулятор без ошибок: эксклюзивные рекомендации, которые сэкономят вам тысячи

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Как правильно выбрать аккумулятор для автомобиля: советы от эксперта

0:58
Авто

Замена аккумулятора — это не только простая покупка, но и важный процесс, требующий внимания к деталям. Основными параметрами аккумулятора, на которые стоит обратить внимание, являются емкость и пусковой ток, которые должны соответствовать рекомендациям производителя автомобиля.

Как правильно выбрать аккумулятор для автомобиля: советы от эксперта
Фото: Wikipedia by Frettie is licensed under GNU Free Documentation License

Современные автомобили часто требуют использования аккумуляторов AGM или EFB, которые лучше подходят для систем с большим энергопотреблением, таких как старт-стоп. Важно также учитывать размеры аккумулятора и расположение положительного электрода, чтобы избежать проблем с монтажом.

При замене аккумулятора на автомобилях с продвинутыми электрическими системами может потребоваться диагностический компьютер для правильной кодировки новой батареи в систему. Неправильно выбранный или установленный аккумулятор может привести к сокращению его срока службы и возникновению электрических неисправностей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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