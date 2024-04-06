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Многодетная Мать Костенко возмутила поклонников откровенным нарядом на праздновании своего 30-летия

Анастасия Костенко отметила 30-летний юбилей в розовом платье с глубоким декольте

1:01
Шоу-бизнес

Блогерша и модель Анастасия Костенко отметила в Москве свой 30-летний юбилей. Для вечеринки многодетная мать выбрала откровенный наряд с глубоким декольте.

Анастасия Костенко отметила 30-летний юбилей в розовом платье с глубоким декольте
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм is licensed under public domain

На мероприятии собрались друзья и близкие Костенко, а также ее четверо детей — даже двухмесячный сын Ярослав. Супруг модели, экс-футболист Дмитрий Тарасов заявил, что постарается делать все возможное для счастья жены.

Интернет-пользователи посчитали наряд блогерши слишком откровенным, особенно для кормящей матери. Но, как известно, всей организацией мероприятия занимался муж Костенко, вплоть до образов всей семьи.

Анастасия долго думала, хочет ли она устраивать грандиозный праздник по случаю дня рождения — основные сомнения касались ее фигуры, так как после родов она еще не успела восстановиться. Но благодаря настойчивости мужа вечеринка все-таки состоялась.

Ранее певица Сати Казанова рассказала о присутствии батюшки на "Фабрике звезд".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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