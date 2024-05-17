Учёные обнаружили неизвестный гормон, который превращает хомяков в идеальных родителей

Nature: найден источник моногамии и родительской заботы у млекопитающих

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование эволюции и поддержания моногамии у животных до сих пор не дало окончательных ответов на причины этого поведения. Одним из предложений является то, что моногамия способствует совместной заботе родителей о потомстве, что повышает шансы на выживание детей.

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Примером для изучения стали береговой хомячок (Peromyscus polionotus), который моногамен, и олений хомячок (Peromyscus maniculatus), который имеет множество партнеров. Существенное различие между этими видами заключается в размерах их надпочечников: у береговых хомячков они в шесть раз тяжелее. В этих надпочечниках исследователи обнаружили новый слой, названный "zona inaudita", где ген Akr1c18 проявляет высокую активность. Этот ген связан с производством гормона 20α-OHP, который, как оказалось, влияет на родительское поведение, сообщает Nature.

Введение небольших доз 20α-OHP береговым хомячкам увеличило их родительскую заботу, что проявилось в более тщательном уходе за детенышами и строительстве крепких гнезд. У немоногамных оленьих хомячков также наблюдалось увеличение заботы о потомстве, но в меньшей степени.

Однако, этот гормон не влиял на привязанность к партнёру. Открытие нового слоя надпочечников и его гормональной активности свидетельствует о связи между гормонами и родительским поведением, что имеет значение для понимания эволюции моногамии.