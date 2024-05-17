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Какие огурцы стоит спасти после ухода заморозков: рассказываем о методах реанимации растений

Что делать с замёрзшими огурцами

1:28
Садоводство » Советы

В этом году весна принесла холодные температуры, и ночные заморозки уже прошли практически во всех регионах средней полосы страны. Многие огородники уже вынесли рассаду огурцов в теплицы, а некоторые даже высадили огурцы на грядки в закрытый грунт.

Что делать с замёрзшими огурцами
Фото: commons.wikimedia.org by Marrik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Когда теплица неотапливаемая, огурцы могут подмёрзнуть даже при дополнительном укрытии. Теперь возникает вопрос: стоит ли спасать огурцы или нет? Решение об этом зависит от каждого огородника. Некоторые предпочтут купить новую рассаду и посадить заново, а другие захотят попытаться спасти подмерзшие растения.

Если растения лишь немного подмёрзли, но в целом остаются зелеными, их можно попробовать спасти. Сразу после заморозков следует реанимировать растения, начиная с полива ледяной водой, чтобы помочь оттаиванию сока в клетках и избежать повреждений.

Затем рекомендуется укрепить иммунитет растений, опрыскав их специальным препаратом. Для восстановления и дальнейшего роста растениям также необходимо подкормиться. Опрыскать кусты борной кислотой может помочь в этом, так как бор способствует образованию хлорофилла и усвоению калия, что способствует увеличению корневой массы и зеленой части растения. Можно также использовать мочевину, гуматы или монофосфат калия для подкормки и восстановления растений.

КАК ВЫРАСТИТЬ ОГУРЦЫ?! От А до Я
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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