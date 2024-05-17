Пшённая каша с капучино: уже не просто каша, а самый настоящий десерт

Пшённая каша с капучино от шеф-повара Ильи Левашенко из ресторана "Океан" в Сочи, рецепт которой приводит РБК Life, покорит вас своим необычным вкусом, ведь вы даже не догадывались, что можно соединить знакомую всем пшённую кашу и капучино в одном блюде!
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Для приготовления одной порции вам понадобятся следующие ингредиенты:
30 г пшена,
150 мл молока,
20 г сахара,
2 г соли,
10 мл капучино,
30 мл сгущённого молока,
5 г сливочного масла.
Приготовление
Сначала замочите пшено на 5-6 часов, чтобы избавиться от горечи.
Затем слейте воду и добавьте молоко, варите кашу 5-7 минут на медленном огне. Посолите и добавьте сахар.
В конце приготовления прилейте капучино и положите кубик сливочного масла.
Дайте каше настояться в течение 10 минут, затем украсьте кешью и полейте сгущённым молоком.
Готовую кашу можно подавать горячей или остудить перед подачей. Приятного аппетита!
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