Пшённая каша с капучино: уже не просто каша, а самый настоящий десерт

Пшённая каша с капучино: знакомая пшёнка с упоительным ароматом кофе

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Пшённая каша с капучино от шеф-повара Ильи Левашенко из ресторана "Океан" в Сочи, рецепт которой приводит РБК Life, покорит вас своим необычным вкусом, ведь вы даже не догадывались, что можно соединить знакомую всем пшённую кашу и капучино в одном блюде!

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления одной порции вам понадобятся следующие ингредиенты:

30 г пшена,

150 мл молока,

20 г сахара,

2 г соли,

10 мл капучино,

30 мл сгущённого молока,

5 г сливочного масла.

Приготовление

Сначала замочите пшено на 5-6 часов, чтобы избавиться от горечи. Затем слейте воду и добавьте молоко, варите кашу 5-7 минут на медленном огне. Посолите и добавьте сахар. В конце приготовления прилейте капучино и положите кубик сливочного масла. Дайте каше настояться в течение 10 минут, затем украсьте кешью и полейте сгущённым молоком.

Готовую кашу можно подавать горячей или остудить перед подачей. Приятного аппетита!