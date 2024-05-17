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Пшённая каша с капучино: уже не просто каша, а самый настоящий десерт

Пшённая каша с капучино: знакомая пшёнка с упоительным ароматом кофе

1:11
Еда

Пшённая каша с капучино от шеф-повара Ильи Левашенко из ресторана "Океан" в Сочи, рецепт которой приводит РБК Life, покорит вас своим необычным вкусом, ведь вы даже не догадывались, что можно соединить знакомую всем пшённую кашу и капучино в одном блюде!

Пшённая каша с капучино: знакомая пшёнка с упоительным ароматом кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления одной порции вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 30 г пшена,
  • 150 мл молока,
  • 20 г сахара,
  • 2 г соли,
  • 10 мл капучино,
  • 30 мл сгущённого молока,
  • 5 г сливочного масла.

Приготовление

  1. Сначала замочите пшено на 5-6 часов, чтобы избавиться от горечи.
  2. Затем слейте воду и добавьте молоко, варите кашу 5-7 минут на медленном огне. Посолите и добавьте сахар.
  3. В конце приготовления прилейте капучино и положите кубик сливочного масла.
  4. Дайте каше настояться в течение 10 минут, затем украсьте кешью и полейте сгущённым молоком.

Готовую кашу можно подавать горячей или остудить перед подачей. Приятного аппетита!

ПШЕННАЯ КАША без горечи 100%. Как приготовить самую вкусную и ароматную кашу. Каша как десерт.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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