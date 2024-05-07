Банан, арахисовое масло, растительное молоко: очень простой и вкусный веганский смузи на десерт

Веганский банановый смузи с арахисовым маслом

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Смузи отлично подходят, когда вы хотите увеличить потребление фруктов и овощей, но не хотите их есть.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В этом рецепте используются только банан и арахисовое масло, но вы также можете использовать другие фрукты или добавить йогурт вместо арахисового масла.

Ингредиенты

1 замороженный банан

1-2 столовые ложки арахисового масла

Овсяное, кокосовое или миндальное молоко

Приготовление

Поместите в блендер банан, арахисовое масло и несколько капель молока. Смешайте до однородного состояния. При необходимости добавьте ещё молока, если кажется, что смузи слишком густой.