Банан, арахисовое масло, растительное молоко: очень простой и вкусный веганский смузи на десерт

Смузи отлично подходят, когда вы хотите увеличить потребление фруктов и овощей, но не хотите их есть.
В этом рецепте используются только банан и арахисовое масло, но вы также можете использовать другие фрукты или добавить йогурт вместо арахисового масла.
Поместите в блендер банан, арахисовое масло и несколько капель молока. Смешайте до однородного состояния. При необходимости добавьте ещё молока, если кажется, что смузи слишком густой.
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