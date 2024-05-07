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Банан, арахисовое масло, растительное молоко: очень простой и вкусный веганский смузи на десерт

Веганский банановый смузи с арахисовым маслом

0:42
Еда

Смузи отлично подходят, когда вы хотите увеличить потребление фруктов и овощей, но не хотите их есть.

Веганский банановый смузи с арахисовым маслом
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В этом рецепте используются только банан и арахисовое масло, но вы также можете использовать другие фрукты или добавить йогурт вместо арахисового масла.

Ингредиенты

  • 1 замороженный банан
  • 1-2 столовые ложки арахисового масла
  • Овсяное, кокосовое или миндальное молоко

Приготовление

Поместите в блендер банан, арахисовое масло и несколько капель молока. Смешайте до однородного состояния. При необходимости добавьте ещё молока, если кажется, что смузи слишком густой. 

Как сделать смузи из банана!!!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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