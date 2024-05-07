Для чего кошка ложится на книгу или на клавиатуру, когда мы чем-то заняты

Эксперты дали ответ, почему кошка ложится на клавиатуру, когда мы работаем

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если хозяин долго занят за компьютером и не находит времени для своего питомца, то кошка начнёт искать способы привлечь к себе внимание, особенно если ей станет скучно.

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Часто она может залечь на клавиатуре, которая хранит аромат владельца, создавая для себя ощущение спокойствия и близости к хозяину. Клавиатура также бывает тёплой, что является дополнительным бонусом для кошки. К тому же, не следует удивляться котовьему любопытству: шелест бумаги или запах новой книги могут легко привлечь их внимание.

Животные часто хотят изучить любой предмет поближе, особенно если на нём сохраняется запах человека. Если играть с предметом невозможно, кошка может просто устроиться на нём, чтобы почувствовать связь с хозяином.