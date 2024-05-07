Световая терапия меняет правила игры: облучение мозга и живота спасает от стресса

Назван необычный способ борьбы с хроническим стрессом

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Новое исследование показало, что одновременное облучение головы и живота низкоинтенсивным светом уменьшает влияние хронического стресса на микробиом кишечника и мозг.

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В ходе исследования, опубликованного в журнале Journal of Affective Disorders, использовался метод фотобиомодуляции (PBM) с помощью лазеров и светодиодов. В экспериментах на мышах, подвергшихся хроническому стрессу, использовались устройства французской компании REGEnLIFE. Мышей лечили три недели по 6 минут в день, пять дней в неделю, что привело к уменьшению негативных когнитивных симптомов и воспаления в мозге, а также к оптимизации уровней некоторых полезных бактерий.

Ученые заключили, что светолечение мозга и кишечника может оказывать синергетическое благотворное воздействие на органы, пораженные стрессом.