Неожиданные кулинарные враги: продукты, спровоцировавшие целлюлит

Вы удивитесь, узнав о двух необычных продуктах, способных вызывать целлюлит

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Важным аспектом при борьбе с целлюлитом является коррекция питания. Однако, кроме обычных кулинарных врагов, таких как сладости, мучные изделия и жирная пища, есть и неожиданные кулинарные обвиняемые. Нутрициолог Алена Добровольская отмечает, что продукты, такие как кофе и соевый соус, также могут способствовать образованию целлюлита.

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Следует исключить из рациона фастфуд, чипсы, сухарики и другие виды пищевого мусора. Ограничьте употребление продуктов из пшеничной муки, сахара, соли, а также избегайте майонеза и излишнего употребления соевого соуса.

Относитесь внимательно и к напиткам: избегайте сладких газированных напитков и магазинных соков, контролируйте потребление кофе и кофеинсодержащих напитков, также стоит ограничить употребление алкоголя.

Однако только изменение питания недостаточно для борьбы с целлюлитом, считает Добровольская. Необходимо также нормализовать сон, заниматься регулярным спортом, следить за питьевым режимом и минимизировать стрессовые ситуации.