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Неожиданные кулинарные враги: продукты, спровоцировавшие целлюлит

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1:11
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Важным аспектом при борьбе с целлюлитом является коррекция питания. Однако, кроме обычных кулинарных врагов, таких как сладости, мучные изделия и жирная пища, есть и неожиданные кулинарные обвиняемые. Нутрициолог Алена Добровольская отмечает, что продукты, такие как кофе и соевый соус, также могут способствовать образованию целлюлита.

Вы удивитесь, узнав о двух необычных продуктах, способных вызывать целлюлит
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Следует исключить из рациона фастфуд, чипсы, сухарики и другие виды пищевого мусора. Ограничьте употребление продуктов из пшеничной муки, сахара, соли, а также избегайте майонеза и излишнего употребления соевого соуса.

Относитесь внимательно и к напиткам: избегайте сладких газированных напитков и магазинных соков, контролируйте потребление кофе и кофеинсодержащих напитков, также стоит ограничить употребление алкоголя.

Однако только изменение питания недостаточно для борьбы с целлюлитом, считает Добровольская. Необходимо также нормализовать сон, заниматься регулярным спортом, следить за питьевым режимом и минимизировать стрессовые ситуации.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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