Вот почему мы всё время кашляем: пластиковые окна опаснее конндиционера — доктор химических наук

Ольга Петрова: вредное воздействие кондиционера сильно преувеличено

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор кафедры химии и технологии кристаллов РХТУ им. Менделеева, доктор химических наук Ольга Петрова в беседе с Pravda. Ru назвала пластиковые окна причиной сухого воздуха в квартирах.

Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zunter is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en

Есть и бактерии, и пыль, но, для здорового человека это неопасно. Хороший иммунитет сможет противостоять заразе, говорит эксперт.

"Если человек больной, он заболеет. Если же он с детства целовался с кошками, играл в земле и у него нормальный иммунитет, ему ничего не страшно. К сожалению, сейчас люди очень подвержены аллергии, у многих ослабленный иммунитет из-за того, что они постоянно проводят дезинфекцию помещения, и дети в раннем возрасте не взаимодействуют с бактериями. Поэтому для человека с ослабленным иммунитетом это может быть опасно. Для здорового человека кондиционер не представляет никакой опасности", — уверена Ольга Петрова.

Виновником пересушенного, а значит, вредного воздуха в квартирах, учёная назвала вовсе не кондиционер, а пластиковые окна.

"Сейчас практически все окна стали достаточно герметичными, эта ситуация осушает воздух гораздо сильнее. У нас практически одновременно происходит массовая замена окон и массовая постановка кондиционеров, что приводит в результате к пересушенному воздуху в помещении. Если вы заменили окна и не открываете их, если вместо того, чтобы открыть окно и проветрить помещение, вы используете кондиционер, у вас будет пересушенный воздух", — предупреждает профессор.

Обезопасить себя от заболеваний "от кондиционера" можно регулярной чисткой прибора от пыли и грязи, а также промыванием внутренних частей механизма хотя бы раз в год.

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