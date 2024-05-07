Вот почему мы всё время кашляем: пластиковые окна опаснее конндиционера — доктор химических наук

Профессор кафедры химии и технологии кристаллов РХТУ им. Менделеева, доктор химических наук Ольга Петрова в беседе с Pravda. Ru назвала пластиковые окна причиной сухого воздуха в квартирах.
Есть и бактерии, и пыль, но, для здорового человека это неопасно. Хороший иммунитет сможет противостоять заразе, говорит эксперт.
"Если человек больной, он заболеет. Если же он с детства целовался с кошками, играл в земле и у него нормальный иммунитет, ему ничего не страшно. К сожалению, сейчас люди очень подвержены аллергии, у многих ослабленный иммунитет из-за того, что они постоянно проводят дезинфекцию помещения, и дети в раннем возрасте не взаимодействуют с бактериями. Поэтому для человека с ослабленным иммунитетом это может быть опасно. Для здорового человека кондиционер не представляет никакой опасности", — уверена Ольга Петрова.
Виновником пересушенного, а значит, вредного воздуха в квартирах, учёная назвала вовсе не кондиционер, а пластиковые окна.
"Сейчас практически все окна стали достаточно герметичными, эта ситуация осушает воздух гораздо сильнее. У нас практически одновременно происходит массовая замена окон и массовая постановка кондиционеров, что приводит в результате к пересушенному воздуху в помещении. Если вы заменили окна и не открываете их, если вместо того, чтобы открыть окно и проветрить помещение, вы используете кондиционер, у вас будет пересушенный воздух", — предупреждает профессор.
Обезопасить себя от заболеваний "от кондиционера" можно регулярной чисткой прибора от пыли и грязи, а также промыванием внутренних частей механизма хотя бы раз в год.
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