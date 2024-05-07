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Центробанк выдал лицензию на перестраховочную деятельность "дочке" компании "СОГАЗ"

"Новая перестраховочная компания" получила лицензию от ЦБ

1:30
Страхование

Банк России 6 мая выдал лицензию дочерней компании "СОГАЗа" ООО «Новая перестраховочная компания». Об этом АСН сообщили в пресс-службе регулятора.

"Новая перестраховочная компания" получила лицензию от ЦБ
Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Веселков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно ЕГРЮЛ, 100-процентная перестраховочная «дочка» АО "СОГАЗ" создана с капиталом 600 млн рублей и зарегистрирована 15 января 2024 г. Генеральным директором компании назначена исполнительный директор АО «СОГАЗ» Елена Епишина.

Помимо перестраховочной деятельности «Новая перестраховочная компания» планирует осуществлять оценку рисков и ущерба и осуществлять другие виды деятельности на страховом рынке, кроме сферы обязательного социального страхования.

Также компания может вкладывать средства в ценные бумаги, делать капиталовложения в уставные капиталы, заниматься венчурным инвестированием и дилерской деятельностью.

Новая компания может стать альтернативным перестраховщиком в России и снять часть нагрузки с дочерней компании Банка России — «Российской национальной перестраховочной компании» (РНПК), которая является практически единственным поставщиком таких услуг на российском рынке. В последние годы ЦБ не раз поднимал вопрос о необходимости создания альтернативного перестраховщика, однако не встретил поддержки со стороны страхового сообщества.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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