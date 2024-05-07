В Москве прошла инаугурация Президента РФ

Владимир Путин вступил в должность президента на новый срок

1:40 Your browser does not support the audio element. Политика

Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации на очередной шестилетний срок.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Согласно поправкам к Конституции от 2020 года действовавший на тот момент президент (Владимир Путин) получил право на обнуление сроков. Таким образом, он смог баллотироваться в 2024 году. В ходе выборов Владимир Путин одержал безоговорочную победу. Он набрал 87,7% голосов в ходе выборов 15— 17 марта.

Церемония началась в 12:00 по мск. Её в прямом эфире транслировали государственные телеканалы, и она доступна в записи.

Владимир Путин прибыл из 1 корпуса Кремля в Андреевский зал Кремлёвского дворца. Там в присутствии председателей палат парламента и главы Конституционного суда он зачитал текст присяги, в котором поклялся "верно служить народу России". После принесения присяги председатель Конституционного срока объявил о вступлении Владимира Путина в должность президента Российской Федерации. Был исполнен гимн России, после чего Владимир Путин выступил с инаугурационной речью, в которой обозначил ключевые аспекты нового шестилетнего политического курса.

Затем Владимир Путин принял парад Президентского полка. После завершения гражданской церемонии инаугурации Владимир Путин прошёл в Благовещенский собор Кремля, где Патриарх Кирилл отслужил благодарственный молебен по случаю вступления Владимира Путина в должность президента.