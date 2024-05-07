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Сергей Ташуев сказал, что со сменой тренера футболисты "Факела" не применяют прежний прессинг

Ташуев сказал, что с приходом нового тренера "Факел" играет по-новому

0:58
Спорт

Сергей Ташуев, который раньше был главным футбольным тренером "Факела" поделился со "Спорт-Экспрессом", что игроки клуба Воронежа после прихода нового тренера сменили тактику игры: они стали играть низким блоком и не используют прессинг, как раньше.

Ташуев сказал, что с приходом нового тренера "Факел" играет по-новому
Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Напомним вам, что в конце апреля Ташуев ушел с поста тренера "Факела" и его место занял Игорь Черевченко. Клуб под новым командованием успел провести уже 2 игры: с "Сочи" со счетом 0:0 и с "Зенитом" 1:1.

Ташуев после просмотра матчей поделился, что игроки больше оборонялись, а не нападали. Не применяли прессинг, как в предыдущих матчах под его командованием. Они ждали ошибку противника, но не вели атаку сами.

Но бывший тренер команды отметил, что после перерыва в матче с петербургским клубом, "Факел" показал прежний футбол. Ту игру, которую он от них ожидал.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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