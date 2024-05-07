Как изменится состояние кожи, физическое состояние и общее здоровье при отказе от потребления сахара

Изменения без сахара: как отказ от сладкого повлияет на здоровье и внешность

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современные специалисты по питанию не призывают к строгому запрету тех или иных продуктов, даже сахара, который в последнее время активно ставится в негативном свете коучами и тренерами. Однако сокращение его потребления способно значительно улучшить качество жизни, и положительные изменения проявятся довольно быстро.

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Сердце

Кардиологи указывают, что для взрослой женщины нормой считается потребление около шести чайных ложек сахара в день, учитывая его содержание во фруктах, овощах и других продуктах. Однако обычно эта норма превышается почти в два раза. При сокращении потребления добавленного сахара через несколько недель сердце и сосуды начнут чувствовать себя гораздо лучше: сердечный ритм станет более ровным, исчезнут скачки пульса и неожиданные боли.

Настроение

Хотя кажется, что сладости, шоколад или кофе способны немного поднять настроение в самый унылый день, ученые утверждают, что сахар действует как стимулятор: после быстрого подъема энергии наступает такой же быстрый спад. При уменьшении потребления сахара вы начнете чувствовать себя бодрее, перепады настроения будут реже, а утро перестанет быть испытанием. Качество сна также улучшится: избыток сахара в крови и употребление глюкозы связаны с бессонницей.

Тело

Отказ от избыточного сахара приведет к похудению, так как излишки калорий уйдут вместе с ним. Помимо этого, организму потребуется меньше инсулина, что поможет избежать приступов голода и желания утолить его сладким. Кожа также изменится: снизится видимость целлюлита, общий силуэт будет выглядеть более подтянутым.

Волосы

Те, кто страдает от выпадения волос, часто не подозревают, что их проблемы связаны с нарушением гормонального фона и инсулинорезистентностью. Прекратив потребление сахара, вы заметите, что организм начнет восстанавливаться: ногти станут крепче, а волосы перестанут выпадать.