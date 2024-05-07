Названы лучшие подручные средства для избавление запаха от переполненного лотка

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Россияне назвали самые эффективные средства от запаха из лотка

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Зоосфера » Кошки

Чтобы эффективно и экономично очистить кошачий туалет, не требуется прибегать к использованию дорогих бытовых чистящих средств с неизвестным составом.

Россияне назвали самые эффективные средства от запаха из лотка
Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Обычные предметы домашнего обихода, такие как вода, хозяйственное мыло или перекись водорода, вполне подойдут для этой задачи.

Начните с приготовления мыльного раствора из горячей воды и мыла.

Затем, для дезинфекции, используйте перекись водорода. Если вы хотите сэкономить, рекомендуется не покупать маленькие флаконы, а приобретать перекись в литровых бутылях, которые доступны на различных интернет-площадках.

Перекись водорода эффективно уничтожает бактерии и вирусы, идеально подходя для очистки лотка.

Кроме того, если у вас есть доступ к спирту, вы можете использовать его как антисептик для кошачьего туалета, который также поможет устранить любые неприятные запахи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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