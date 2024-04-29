Без духов, но с ароматом: лайфхаки для естественной свежести

Многие женщины не выходят из дома без своих любимых духов, но существуют способы приобретения приятного аромата без использования парфюма.
Регулярное принятие душа, с использованием скрабов и кислотных средств, помогает сохранить кожу чистой и избежать активного огрубления, что может уменьшить необходимость в дезодорантах и парфюме.
Правильное питание также играет роль в аромате тела: употребление большого количества красного мяса и углеводов может способствовать не приятному запаху, поэтому важно употреблять больше воды для вывода ненужных элементов из организма.
При выборе косметических продуктов, стоит предпочитать натуральные масла, такие как кокосовое, ши и миндальное, которые не только увлажняют кожу, но и оставляют приятный аромат, уменьшая необходимость в дополнительных парфюмах.
В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.