Без духов, но с ароматом: лайфхаки для естественной свежести

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Секреты приятного аромата: как быть ароматной без духов

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Многие женщины не выходят из дома без своих любимых духов, но существуют способы приобретения приятного аромата без использования парфюма.

Секреты приятного аромата: как быть ароматной без духов
Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong is licensed under CC BY 2.0

Регулярное принятие душа, с использованием скрабов и кислотных средств, помогает сохранить кожу чистой и избежать активного огрубления, что может уменьшить необходимость в дезодорантах и парфюме.

Правильное питание также играет роль в аромате тела: употребление большого количества красного мяса и углеводов может способствовать не приятному запаху, поэтому важно употреблять больше воды для вывода ненужных элементов из организма.

При выборе косметических продуктов, стоит предпочитать натуральные масла, такие как кокосовое, ши и миндальное, которые не только увлажняют кожу, но и оставляют приятный аромат, уменьшая необходимость в дополнительных парфюмах.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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