Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ важных советов для здорового пикника на природе
Евгения Медведева рассказала о борьбе с лишним весом и поддержке Камилы Валиевой
Турэксперт рассказал, кто больше всего оформлял рабочие визы в Россию
Скандал вокруг дизельных выбросов Mercedes-Benz: все обвинения сняты
Российские учёные создали "цифрового двойника" рабочего на производстве
Ветеринары рассказали, что нужно пожилой собаке
Риски, которые могут возникнуть во время маникюра, о которых вы не подозревали
Школьная мини-пицца: очень простое тесто на кефире, без дрожжей
Китай стал лидером по продажам страховых полисов на майские праздники
Что такое фитнес-барре? Ответил тренер

Тренер рассказал об упражнениях барре

0:46
Спорт

Фитнес-эксперт и специалист по осанке Денис Соломин рассказал, что такое тренировки барре.

Тренер рассказал об упражнениях барре
Фото: commons.wikimedia.org by NAFFAN9 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это одна из разновидностей медленных тренировок, или Mind&Body, которые подразумевают включение в работу мышц и разгрузку головы от посторонних мыслей.

Портал "СЭ" пишет, что барре-фитнес — один из трендов 2023-го года. Он сочетает в себе элементы балета, йоги и пилатеса и нацелен на укрепление мышц ног, ягодиц, корпуса и рук.

По словам эксперта, этот вид фитнеса помогает улучшить гибкость и координацию. Упражнения выполняются с использованием бара — легкого грифа или перекладины, гантелей и резиновых лент.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов

В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.

Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
Украинская армия бездарно и сражалась за Очеретино Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Секрет трехцветных кошек раскрыт: почему коты не могут быть такими же
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Последние материалы
Тренер рассказал об упражнениях барре
Евгения Медведева рассказала о борьбе с лишним весом и поддержке Камилы Валиевой
Турэксперт рассказал, кто больше всего оформлял рабочие визы в Россию
Скандал вокруг дизельных выбросов Mercedes-Benz: все обвинения сняты
Российские учёные создали "цифрового двойника" рабочего на производстве
Ветеринары рассказали, что нужно пожилой собаке
Риски, которые могут возникнуть во время маникюра, о которых вы не подозревали
Школьная мини-пицца: очень простое тесто на кефире, без дрожжей
Китай стал лидером по продажам страховых полисов на майские праздники
Можно ли вешать большие картины в маленькой квартире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников