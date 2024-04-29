Что такое фитнес-барре? Ответил тренер

Фитнес-эксперт и специалист по осанке Денис Соломин рассказал, что такое тренировки барре.
Это одна из разновидностей медленных тренировок, или Mind&Body, которые подразумевают включение в работу мышц и разгрузку головы от посторонних мыслей.
Портал "СЭ" пишет, что барре-фитнес — один из трендов 2023-го года. Он сочетает в себе элементы балета, йоги и пилатеса и нацелен на укрепление мышц ног, ягодиц, корпуса и рук.
По словам эксперта, этот вид фитнеса помогает улучшить гибкость и координацию. Упражнения выполняются с использованием бара — легкого грифа или перекладины, гантелей и резиновых лент.
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