Что такое фитнес-барре? Ответил тренер

Тренер рассказал об упражнениях барре

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Фитнес-эксперт и специалист по осанке Денис Соломин рассказал, что такое тренировки барре.

Фото: commons.wikimedia.org by NAFFAN9 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это одна из разновидностей медленных тренировок, или Mind&Body, которые подразумевают включение в работу мышц и разгрузку головы от посторонних мыслей.

Портал "СЭ" пишет, что барре-фитнес — один из трендов 2023-го года. Он сочетает в себе элементы балета, йоги и пилатеса и нацелен на укрепление мышц ног, ягодиц, корпуса и рук.

По словам эксперта, этот вид фитнеса помогает улучшить гибкость и координацию. Упражнения выполняются с использованием бара — легкого грифа или перекладины, гантелей и резиновых лент.